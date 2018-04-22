Самые любопытные факты биографии «чернокнижника» Якова Брюса

Кем только ни называли знаменитого сподвижника Петра Великого, графа Якова Брюса — и магом, и астрологом, и алхимиком, и чернокнижником… Об этом человеке ходило немало шокирующих слухов, и сегодня не так легко выяснить, какие из них являются подлинными, а какие — всего лишь легендами…

Брюс происходил из рода шотландских королей

Это не легенда, а документально установленный факт. Отец будущего петровского соратника Виллим Брюс в 1647 году эмигрировал в Россию , где дослужился до полковничьего чина. Сын Яков (хотя по-шотландски правильнее было называть его Джейкобом) пошел по отцовским стопам. Он так успешно выступал в военных походах, что в 35 лет ему уже присудили маршальское звание. Но военной карьерой дело не ограничилось. Брюс также занимался и государственной деятельностью: состоял в Сенате и одновременно возглавлял Мануфактур-коллегию и Берг-коллегию.

Он занимался колдовством

Петр предоставил своему любимцу в распоряжение верхний ярус Сухаревой башни, где Брюс оборудовал обсерваторию. Он всерьез увлекался астрономией, повсюду возил с собой подзорную трубу и астрономические пособия, даже учил самого царя ориентироваться по небу, предсказывать солнечные затмения. Наблюдениями Брюс занимался по ночам и при этом записывал свои вычисления, чертил карты… Но народная молва гласила, что ночами шотландец творил в Сухаревой башне черные дела: например, выпускал из окон ее «железных птиц с человеческими головами», да и сам порой летал над Москвой , обратившись в ворона… Еще один слух касался фигурки двуглавого орла на шпиле башни. Говорили, что птица способна предвидеть будущее. И это вроде бы подтверждалось. Так, перед войной с Наполеоном между лап орла видели запутавшегося ястреба. Многие посчитали это предзнаменованием русской победы над французами. В распоряжение Брюса был предоставлен и башенный подвал. В нем граф устроил лабораторию, где, опять же, по слухам, он проводил алхимические опыты. А еще утверждали, что шотландец хранит в том подвале «Черную книгу», автором которой якобы является сам Сатана. И кто завладеет этой книгой, сможет отворять любые запоры и ему откроются любые клады… По преданию, чувствуя скорую кончину, граф замуровал книгу в стене башни. В 1934 году Сталин приказал снести Сухареву башню, поскольку она якобы мешала движению транспорта. Почему-то, вместо того чтобы взорвать, ее стали разбирать по кирпичику. Пошли слухи, что пытались отыскать Брюсову «Черную книгу», но поиски оказались безуспешными. Но самым удивительным было предание о живой и мертвой воде. Будто бы Брюс владел секретом воды, способной заживлять раны и оживлять мертвых. И что умер он так. Решил Брюс провести опыт, позвал слугу-турка и велел тому разрубить свое тело мечом на четыре части. После этого слуга по приказу хозяина зарыл останки в саду и в течение трех дней и трех ночей поливал то место из склянки, которую дал ему перед смертью Брюс. На четвертый день ему предписывалось откопать яму. Но все пошло не так. На третий день Брюса зачем-то стали разыскивать по приказу царя. В конце концов турок «раскололся» и поведал, что случилось. Петр приказал раскопать яму с останками. Тело чародея оказалось целым, и сам он был жив, только спал. Тем не менее император счел это «делом нечистым», велел опять разрубить графа на части и закопать. На фасаде дома №2 по Спартаковской улице, в прошлом известного как «Дом на Разгуляе», можно увидеть остатки солнечных часов с цифрами, астрологическими символами и другими знаками. А дело будто бы было так. Граф Мусин-Пушкин заказал чернокнижнику Брюсу магические часы, способные предсказывать будущее и указывать на клады. Однако еще до того как заказ был выполнен, Мусин-Пушкин отдал Богу душу. Брюс отвез изделие наследникам, а те отказались за него платить. Тогда Брюс оставил часы им, но при этом произнес такую фразу: «Пусть будут прокляты эти часы, и пусть они только плохое показывают!» Утверждают, что перед революцией, Первой и Второй мировыми войнами каменная часовая доска обретала кроваво-красный цвет. А время от времени на ее поверхности проступал белый крест. И вершина его указывала, где искать сокровища. Но все, кто их находил, в скором времени умирали ужасной смертью… В 20-х годах прошлого века члены общества «Старая Москва» выяснили, что солнечные часы были помещены на фасад здания аббатом Сюрюгом — воспитателем детей Мусиных-Пушкиных, человеком высокообразованным, автором трудов по истории, мифологии и литературе. Но к Якову Брюсу они, похоже, никакого отношения не имели.

По «Брюсову календарю» можно предсказать будущее на много лет вперед

Больше всего Яков Брюс прославился благодаря составленному им для потомков «Брюсову календарю». Впервые он был издан в 1709 году, вернее, выгравирован на медных пластинах. Хотя сам календарь был рассчитан на столетие, по нему можно было совершать вычисления, которые позволяли составлять астрологические прогнозы вплоть до 2000 года. Исследователи уверяют, что в «Брюсовом календаре» предсказаны рыночные реформы 1992 года, финансовый кризис 1998 года и отречение от власти президента Бориса Ельцина в 1999 году.

Брюс спрятал свои книги и инструменты в подземелье