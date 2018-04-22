Буйные туристы проломили голову официанту в центре Праги. Видео

Чешская полиция обнародовала кадры побоища, произошедшего в минувшую субботу, 21 апреля, в центре Праги

Официант предупредил клиентов о том, что им нельзя употреблять в заведении принесенный с собой алкоголь, после чего группа из семи мужчин вступила в схватку с персоналом ресторана.

На записи видно, что наибольшее «усердие» в драке проявил мужчина в футболке желтого цвета, поваливший оппонента на брусчатку и нанесший ему серию сокрушительных ударов.

Через некоторое время нападавшие покинули место противостояния, успев скрыться до прибытия стражей порядка.

В результате инцидента, официант, ставший жертвой «усердного» нападавшего, получил травмы головы и был госпитализирован, врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое.

Правоохранители полагают, что люди, спровоцировавшие конфликт, являются туристами.

Если полицейским удастся обнаружить злоумышленников, то человеку, искалечившему работника ресторана, по чешским законам может грозить до 10 лет тюрьмы.