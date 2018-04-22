Как зависть других мешала Барклаю

Шотландец по происхождению, он был одним из основателей русской военной разведки и мог бы стать главным героем Отечественной войны 1812 года.

Загадка рождения

До наших дней ведутся дискуссии и споры историков о дате и месте рождения известного полководца. В большинстве изданий до недавнего прошлого годом рождения Михаила Богдановича указывался 1761 г. Однако, современные исследователи все чаще называют более ранний год рождения — 1757 год.

Так, в просьбе Барклая от 7 ноября 1812 года к императору Александру I о предоставлении отпуска «для поправления здоровья», сам полководец указывает: «от роду мне 55 лет». На данный момент 1757 г. как год рождения Барклая-де-Толли постепенно находит и официальное признание. Так, в 2007 году в Черняховске (на момент смерти полководца — Инстербурге) были проведены памятные мероприятия по поводу 250-летия полководца.

Через Ботнический залив

Одной из наиболее ярких кампаний Барклая-де-Толли стала русско-шведская война 1808-1809 гг., когда в марте 1809 г. русские войска совершили переход к берегам Швеции по льду Ботнического залива. Этот подвиг современники сравнивали с переходом Суворова через Альпы. При этом Барклай проявил себя как прекрасный организатор и администратор, сумевший не только осуществить, но и прежде всего грамотно подготовить считавшуюся крайне рискованной операцию. Солдаты получили дополнительное теплое обмундирование.

Питание также было организовано с учетом того, что войскам предстоит переход по льду в условиях скрытности и без возможности разведения костров. Лошади были подкованы специальными подковами с шипами, а на колеса орудий и зарядных ящиков нанесены насечки, чтобы они не скользили на льду.

Тяжелый переход был успешно осуществлен и был занят Умео . К сожалению, военные результаты перехода были нивелированы политическими действиями, но тем не менее были продемонстрированы возможности русской армии провести вторжение на территорию Швеции в зимнее время.

Военный министр

20 января 1810 г. Барклай-де-Толли был назначен на пост военного министра, и с его именем был связан ряд преобразований, позитивно сказавшихся в ходе Отечественной войны 1812 года. В русской армии была введена постоянная корпусная организация, что позитивно отразилось на управлении войсками в ходе масштабных боевых действий.

Значительное внимание Барклай уделял и укреплению крепостей — к сожалению, большинство этих мероприятий оказались на момент вторжения Наполеона в Россию незавершенными. Тем не менее Бобруйской крепостью, остававшейся глубоко в тылу французской армии, противник так и не смог овладеть. 19 марта 1812 г. Барклай принял командование 1-ой Западной армии, расквартированной на направлении основного пути армии Наполеона.

Оценка неприятеля

Высокую оценку получил Барклай и от противника, весной 1812 г. Незадолго до Отечественной войны 1812 г. адъютант генерала Лористона капитан де Лонгерю дал краткое описание характера, военных способностей, семейного и материального положения ряда военачальников русской армии.

Барклай де Толли была дана следующая характеристика: «Военный министр. Лифляндец, женился на курляндке, которая видится только с дамами этих двух провинций. Это человек лет 55, немного изможденный, великий труженик, пользующийся великолепной репутацией».

Превратности судьбы

Сделавший блестящую и быструю карьеру М. Б. Барклай де Толли нередко испытывал на себе зависть и очень нелестные отзывы недоброжелателей. Очень непросто складывались у Барклая отношения с М. И. Кутузовым во время Отечественной войны 1812 года. Вскоре после военного совета в Филях Барклай, ссылаясь на ухудшающее здоровье, оставил армию.

Непосредственным поводом, но далеко не причиной, стала передача Кутузовым из 1-ой армии Барклая в состав арьергарда генерала М. А. Милорадовича 30 тысяч солдат. Кутузов, как главнокомандующий, мог принимать такие решения, однако оскорбительным для Михаила Богдановича стало то, что он даже не был официально поставлен об этом в известность. В последующем, Барклай вернулся в состав действующей армии, где его ждала тяжелая кампания 1813 г.

Награды полководца

М. Б. Барклай де Толли являлся одним из четырех военачальников, удостоенных всех четырех степеней ордена Св. Георгия (помимо Барклая полными кавалерами стали М. И. Кутузов, И. И. Дибич, И. Ф. Паскевич). Четвертой степени Барклай был удостоен в 1794 г. за взятие укреплений Вильно, занятых поляками. 3-й степенью генерал был отмечен за успешные действия в сражение под Пултуском, а 2-ой степени ордена удостоен за Бородинскую битву.

Полным кавалером же ордена Св. Георгия Барклай-де-Толли стал после разгрома русскими войсками 30-тысячного французского корпуса под Кульмом в 1813 году. Высшей награды Российской империи — ордена Св. Андрея Первозванного М. Б. Барклай де Толли был удостоен за победу под Кенигсвартом в Саксонии.

7 мая 1813 г. он во главе 23-тысячного отряда внезапно атаковал и разгромил итальянскую дивизию генерала Перри. Только пленными итальянцы потеряли командира дивизии, трех бригадных генералов, 14 офицеров и более 1400 солдат.

Организатор разведки

Обладая значительным военным опытом, Барклай де Толли на посту военного министра провел ряд мероприятий по организации постоянной и носящей системный характер разведки. В начале 1812 г. была создана Особенная канцелярия при военном министре. Канцелярия осуществляла свою деятельность в условиях строгой секретности, в ежегодных министерских отчетах она не фигурировала, а подчинялась непосредственно военному министру.

Специалистов для данной структуры подбирал лично Барклай. Свою работу Особенная канцелярия осуществляла по трем направлениям: стратегическая разведка (получение за границей стратегической информации), тактическая разведка (сбор данных о войсках противника, расположенных в сопредельных государствах) и контрразведка (поиск и нейтрализация наполеоновской агентуры).