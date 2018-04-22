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Бьют по рукам. Нужны ли Ульяновской области мастера?
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Бьют по рукам. Нужны ли Ульяновской области мастера? 

АиФ — Ульяновск 1 час назад
Фото: АиФ – Ульяновск
Как в Нью-Васюках
Вы были когда-нибудь в небольшом городке на Волге — Козьмодемьянске, который Ильф и Петров в романе «Двенадцать стульев» прославили как Васюки? Едва туристы, путешествующие по реке, ступают на этот берег, как попадают в объятья народных мастеров, которые наперебой предлагают им свои изделия. А если с пристани подняться в город, в Этнографический музей под открытым небом, то там и вовсе сказка. Для небольшого городка туристы — это доход, экономика, жизнь… Вероятно, поэтому здесь не говорят о развитии туризма, здесь его развивают.
У Ульяновска явно иной путь. О подъёме туристической отрасли у нас говорят очень мудрёно. Например, вот прямо сейчас администрация Ульяновска приглашает молодёжь на конкурс «по продвижению туристического потенциала региона», а Общественная палата всех желающих — к обсуждению проекта «Концепции сохранения и развития региональной и местных идентичностей до 2030 г». У нас при Фонде «Ульяновск — культурная столица» есть целый кластер творческих индустрий. Как вы думаете, это имеет хоть какое–то отношение к творческим силам, в частности — к ремесленникам, создающим продукцию, которая о регионе расскажет туристу в сто раз больше, чем самый креативный чиновник?
С позиции ремесленников
— Носителей художественного ремесла у нас в регионе уже не осталось, — говорит хозяин магазина «Симбирский сувенир» Ахмед Манасыпов. — Закрылись три предприятия художественных промыслов, которые входили в федеральный реестр. Есть продолжатели художественного ремесла, но они не получают никакой помощи от власти. По своему опыту знаю, что по линии предпринимательства с нами еще могут взаимодействовать, но ульяновской культуре ремесленники не интересны в принципе.
Председатель общества славянской культуры Владимир Ланько от власти ждёт уже не помощи, а хотя бы интереса:
— Симбирский центр славянской культуры производит симбирских колебяток, забавок, чебурашек и другие игрушки. Было время, когда область закупала всё это в качестве подарков, но уже года три не закупает. Город вообще никакого интереса к нашим изделиям не проявляет, хотя Колебятко — сказочный герой Симбирска на сказочной карте России.
— Главная наша проблема в том, что никто нами не занимается, — говорит мастер Валерия Хомякова. — Нам даже не сообщают о мероприятиях, в которых мы могли бы участвовать. Есть хороший фестиваль «Дикий пион», но если нет личной машины, туда не попадёшь. Почему бы не организовать транспорт для мастеров? Есть замечательный проект «Летний Венец». А много вы там ремесленников видели? Нет условий. Предоставьте нам места, какую-то «базу», где мы могли бы оставлять свои изделия на ночь, и мы будем не только торговать, но и мастер-классы для желающих проводить. Ульяновская область богата талантливыми людьми, здесь много школ искусств, но мастера уезжают отсюда, потому что здесь нет перспектив. Многие знают прекрасного гончара Рафилю из Ишеевки. В Ульяновске она бедствовала, но ее нашли казанцы, и теперь она работает в музеях Кремля — успешный, уважаемый мастер…
— В марте в библиотеке Аксакова мы проводили совещание, на котором обсуждали, как использовать творческие силы региона, чтобы его воспринимали как регион со своим лицом, — говорит краевед Сергей Петров. — И вот тут выяснилось, что у нас нет заказчика на эти вещи. Есть Министерство культурной политики, но вот самой культурной политики нет. И агентству по туризму не интересна эта тема, хотя какой туризм без сувениров?
С позиции власти
Работает ли ваше ведомство с ремесленниками? Если да, то в чём заключается это взаимодействие? Такие вопросы редакция «АиФ» отправила в адрес Фонда «Культурная столица», регионального Минкульта, Корпорации развития предпринимательства, администрации Ульяновска.
— Корпорация развития предпринимательства работает со всеми субъектами предпринимательства в области, и ремесленники не исключение, — ответил председатель Совета директоров Корпорации развития предпринимательства Руслан Гайнетдинов. — Они ежегодно участвуют в наших мероприятиях. В этом году на форуме «Сделано в Ульяновской области» порядка пятнадцати представителей этой отрасли представят свою продукцию.
Начальник Управления культуры администрации Ульяновска Елена Топоркова сообщила, что ремесленники регулярно принимают участие в праздниках Троица, Масленица, Сабантуй, Акатуй, Шумбрат, а также на Дне города. Участие в городских мероприятиях для мастеров бесплатное.
От фонда «Культурная столица», который возглавляет Татьяна Ившина, пришёл такой ответ: «В качестве мер поддержки Фонд предлагает ремесленникам помещения (по льготной аренде) в креативных пространствах „Квартал“ (Ульяновск) и „Горизонт“ (Димитровград).
Минкульт не ответил вовсе. Вот такой расклад. И под занавес предложение, которое прозвучало к власти от ремесленников и их сторонников и которое редакция поддерживает. Давайте хоть раз соберём мастеров на одной площадке, выслушаем их и создадим общий план действия хотя бы на ближайший сезон. Так как?
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