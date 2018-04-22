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В ВМА имени С. М. Кирова обсудят актуальные вопросы клиники, диагностики и лечения
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В ВМА имени С. М. Кирова обсудят актуальные вопросы клиники, диагностики и лечения 

ТК «Звезда» 45 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
С докладами выступят руководители медицинских учреждений г. Санкт-Петербурга, врачебный состав академии, медицинских учреждений регионов, областей, городов.
26-27 апреля 2018 года в Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова состоится XIII Всероссийская научно-практическая конференция на тему: «Актуальные вопросы клиники, диагностики и лечения в многопрофильном лечебном учреждении».
Регистрация на мероприятие с 09:00 до 10.00 26 апреля 2018 года в холле клуба Военно-медицинской академии, г. Санкт-Петербург, ул. Академика Лебедева, 6В, вход через КПП со стороны Большого Сампсониевского проспекта или ул. Академика Лебедева на ул. Клиническая.
Конференция будет проходить 2 дня, первый день (26 апреля 2018 года) — пленарное заседание, на котором будут рассмотрены приоритетные направления развития системы оказания медицинской помощи в многопрофильном лечебном учреждении, а также вопросы применения инновационных технологий для оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи. В холле клуба академии планируется выставка современных образцов медицинского оборудования и лекарственных препаратов, технических средств сохранения и укрепления здоровья военнослужащих и населения в разных условиях жизнедеятельности.
С докладами выступят руководители медицинских учреждений г. Санкт-Петербурга, врачебный состав академии, медицинских учреждений регионов, областей, городов, руководители региональных медицинских служб силовых министерств и ведомств Российской Федерации, профессорско-преподавательский состав медицинских ВУЗов.
Второй день (27 апреля 2018 года) конференции — секционные заседания при кафедрах академии по узкоспециализированным направлениям.
Приглашаем принять участие в конференции, в том числе — выступление на пленарном или на секционном заседании с докладом, который войдет в сборник конференции
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