Срок формирования общественного совета при псковском комитете по транспорту продлён 

В связи с отсутствием достаточного количества кандидатов общественная палата Псковской области сообщила о продлении срока процедуры формирования состава общественного совета при Государственном комитете Псковской области по транспорту до 18 мая 2018 г. включительно. Как сообщает пресс-служба региональной общественной палаты, документы о выдвижении кандидатов в состав общественного совета можно направить одним из следующих способов: подать непосредственно в Общественную палату Псковской области по адресу: г. Псков, ул. Советская, д. 20, второй этаж или отправить по почте по адресу: 180001, г. Псков, ул. Некрасова, д. 23, а/я 30. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».