Ещё
В Москве прошла конференция «Корпоративное здоровье и благополучие — 2018»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве прошла конференция «Корпоративное здоровье и благополучие — 2018» 

The Challenger 28 минут назад
Фото: The Challenger
В этом году в конференции приняли участие представители крупнейших российских компаний — «Роснефть», «Газпром», «Сбербанк», «Мечел» и другие. Вместе с экспертами индустрии они подтвердили, что управление здоровьем и благополучием сотрудников — одна из базовых потребностей для современной компании. Health Management помогает сокращать издержки, увеличивать производительность и вовлечённость персонала, а также непосредственно влияет на конкурентоспособность бизнеса. Участники конференции обсудили разные вопросы, связанные с рынком корпоративного здоровья: от госрегулирования и новых законодательных инициатив до внедрения международных методик, психологического и медицинского консультирования и страхования.
С докладами выступили исполнительный директор консалтинговой компании «Доктор медицины», научный сотрудник «НИИ медицины труда» Иван Рыбков, основатель компании I Love Supersport Максим Журило, представители «Забега корпорации», основатели сервисов Inkin и Life Adviser и другие спикеры. Подробно ознакомиться с их выступлениями и мнениями участников конференции можно будет на сайте conference.ahip.ru. Статьи по теме В Москве пройдёт конференция Corporate Health & Well-being Как правильно питаться в офисе 4 упражнения, которые можно сделать на работе Как справиться со стрессом на работе
Запись «В Москве прошла конференция „Корпоративное здоровье и благополучие — 2018“» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.
The Challenger: последние новости
Полёты на воздушном шаре: 5 интересных мест в Подмосковье 6 способов вернуть к жизни внезапно разрядившийся телефон В Москве прошёл городской забег в поддержку здорового образа жизни
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«На ноги встали все деревни, все маленькие, большие города»189
Захарова сообщила хорошую новость27
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой235
«Турецкое упрямство доведёт США до бешенства»29
Россия ударила по «ахиллесовой пяте НАТО»507
Видео
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
00:51
Порошенко перехвалил украинский паспорт
В мире Украина
01:47
Россия получила неожиданную помощь
В мире
00:32
Стали известны подробности смерти Нины Дорошиной
Шоу-бизнес
01:31
В голландской церкви сыграли на колоколах песни Avicii
В мире Другое
00:43
«Турецкое упрямство доведёт США до бешенства»
В мире Статьи
00:54
Мир приветствует остановку ядерных испытаний КНДР
Статьи Азия
05:09
«Это шантаж»: премьер Армении отказал протестующим
В мире Статьи
00:47
Протесты в Армении: диалог наладить не удается
СНГ В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение