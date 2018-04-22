В этом году в конференции приняли участие представители крупнейших российских компаний — «Роснефть», «Газпром», «Сбербанк», «Мечел» и другие. Вместе с экспертами индустрии они подтвердили, что управление здоровьем и благополучием сотрудников — одна из базовых потребностей для современной компании. Health Management помогает сокращать издержки, увеличивать производительность и вовлечённость персонала, а также непосредственно влияет на конкурентоспособность бизнеса. Участники конференции обсудили разные вопросы, связанные с рынком корпоративного здоровья: от госрегулирования и новых законодательных инициатив до внедрения международных методик, психологического и медицинского консультирования и страхования.
С докладами выступили исполнительный директор консалтинговой компании «Доктор медицины», научный сотрудник «НИИ медицины труда» Иван Рыбков, основатель компании I Love Supersport Максим Журило, представители «Забега корпорации», основатели сервисов Inkin и Life Adviser и другие спикеры. Подробно ознакомиться с их выступлениями и мнениями участников конференции можно будет на сайте conference.ahip.ru. Статьи по теме В Москве пройдёт конференция Corporate Health & Well-being Как правильно питаться в офисе 4 упражнения, которые можно сделать на работе Как справиться со стрессом на работе
Запись «В Москве прошла конференция „Корпоративное здоровье и благополучие — 2018“» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.