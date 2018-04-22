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В Зеленограде состоялся второй весенний субботник
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В Зеленограде состоялся второй весенний субботник 

Префектура Зеленоградского административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
21 апреля в Зеленограде в рамках весеннего месячника благоустройства прошел второй из двух субботников с привлечением жителей.
Как и на прошлой неделе, все планы на это день были выполнены.
Основные усилия были направлены уже не на уборку территорий, как в первый субботник (работа по уборке продолжается в плановом порядке ежедневно), а на ремонтные работы.
Так, работники ГБУ «Жилищник», ГБУ «Автомобильные дороги», сотрудники предприятий, члены общественных организаций, студенты, школьники занимались не только прогребанием газонов, но и их ремонтом, устройством цветников, промывкой фасадов, цоколей зданий и витрин магазинов, ремонтом крылец, лестниц, входных дверей, малых архитектурных форм во дворах, на детских и спортивных площадках, ремонтом и покраской урн и газонных ограждений — всего около 30 видов различных работ.
Прошел ряд акций с участием ветеранских и молодежных общественных организаций: «Чистый газон», «Чистый город», «Когда мы вместе, мы можем все», «Память павшим воинам», «Чистый лес». Особое место заняла акция «Миллион деревьев». В акциях принимали участие молодежные палаты, районные клубные учреждения, районные советы ветеранов, волонтерские организации, муниципальные депутаты.
Напомним, что весенний месячник благоустройства в Москве стартовал 1 апреля и завершится 30 апреля.
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