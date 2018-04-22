В Зеленограде состоялся второй весенний субботник

21 апреля в Зеленограде в рамках весеннего месячника благоустройства прошел второй из двух субботников с привлечением жителей.

Как и на прошлой неделе, все планы на это день были выполнены.

Основные усилия были направлены уже не на уборку территорий, как в первый субботник (работа по уборке продолжается в плановом порядке ежедневно), а на ремонтные работы.

Так, работники ГБУ «Жилищник», ГБУ «Автомобильные дороги», сотрудники предприятий, члены общественных организаций, студенты, школьники занимались не только прогребанием газонов, но и их ремонтом, устройством цветников, промывкой фасадов, цоколей зданий и витрин магазинов, ремонтом крылец, лестниц, входных дверей, малых архитектурных форм во дворах, на детских и спортивных площадках, ремонтом и покраской урн и газонных ограждений — всего около 30 видов различных работ.

Прошел ряд акций с участием ветеранских и молодежных общественных организаций: «Чистый газон», «Чистый город», «Когда мы вместе, мы можем все», «Память павшим воинам», «Чистый лес». Особое место заняла акция «Миллион деревьев». В акциях принимали участие молодежные палаты, районные клубные учреждения, районные советы ветеранов, волонтерские организации, муниципальные депутаты.