Трассу Калининград — Полесск ждет капитальный ремонт

Власти Калининградской области планируют полностью отремонтировать трассу Калининград Полесск . Об этом сообщил региональный координатор Дмитрий Анисимов во время общественных слушаний по программе «Безопасные и качественные дороги».

«Ремонт всей дороги стоит около двух миллиардов. Будет комплексный подход с заменой водопропускных труб, мостов, освещения, строительством тротуаров. Ремонтные работы начнутся в 2019 году », — отметил Анисимов.