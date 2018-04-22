Власти Калининградской области планируют полностью отремонтировать трассу Калининград — Полесск. Об этом сообщил региональный координатор Дмитрий Анисимов во время общественных слушаний по программе «Безопасные и качественные дороги».
«Ремонт всей дороги стоит около двух миллиардов. Будет комплексный подход с заменой водопропускных труб, мостов, освещения, строительством тротуаров. Ремонтные работы начнутся в 2019 году », — отметил Анисимов.
По его словам, финансировать эти работы планируется по приоритетной программе Минтранса России «Безопасные и качественные дороги». На протяжении двух последних лет бюджет по этому проекту составлял 1,2 млрд рублей в год. Какие ещё дороги будут ремонтировать по программе БКД и сколько на это потратят, станет известно после принятия в регионе комплексной схемы организации дорожного движения.