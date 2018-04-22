Гонка вооружений: почему государства тратятся на оружие

Вопросы, связанные с затратами на оборону, достаточно часто встают перед государствами, обладающими серьезными военными структурами и ведущими активную внешнюю политику. Достаточно поверхностное представление о том, что деньги, выделяемые на армию, не идут на пользу экономике, а расходы на эти цели не отвечают интересам общества, крайне распространены в обществе.

России , всегда вынужденной выделять достаточно большие средства на защиту государства, эта тема также часто поднимается со стороны различных оппозиционных групп. Как в России, так и во множестве других государств распространена мифологема о том, что затраты на оборону вредны для экономики страны, а деньги на армию и оружие, активную внешнюю политику, лучше направить на образование, пенсии, социальные расходы, медицину и так далее.

Тут важно понять, что вложения во все вышеперечисленные отрасли действительно нужны для любого государства. Однако без сильной армии такое всегда государство оказывается во власти более сильного игрока на мировой арене, и его благополучие, перспективы экономического и социального развития уже мало зависят от воли населения этой страны.

Сила все еще решающий фактор

Миф о том, что упорный труд и ум значат в конкуренции государств больше, чем сила и хитрость в эпоху торжествующего «гуманизма» и западных ценностей, распространен не только среди обывателей, но и часто среди интеллектуалов и политиков. К сожалению, это не так.

Несмотря на либеральные мифологемы о конце истории, мирном сосуществовании народов, торжестве общечеловеческих ценностей и переводе военной конкуренции в экономическую сами страны-носители этих идей чуть ли не каждый день опровергают этот факт. Для тех, кто хорошо знает историю, не будет секретом, что могущество Запада основано не столько на упорном труде и правильных «прогрессивных» воззрениях европейцев и американцев, сколько на грабеже всего мира, выкачивании ресурсов, порабощении, а иногда и уничтожении целых народов.

Многие интеллектуалы и энтузиасты полагали и до сих пор полагают, что с наступлением эпохи толерантности и либерализма, крахом «тоталитарных режимов», отказом от колониализма, все эти грехи западной истории остались в прошлом, а человечество вступило в новую фазу своего развития.

Однако на деле колониализм сменился неоколониализмом, а вторжение в слабые страны мира продолжилось уже под лозунгами «демократии» и «прав человека». Более того, в каких-то своих проявлениях нынешний потребительский «дивный новый мир», стал гораздо более жестоким и беспощадным, чем прежний. Политика США любому не ангажированному наблюдателю показывает, на чем в реальности основывается превосходство этой страны в мире.

Почему затраты на социалку и экономику не спасут безоружную страну

После краха СССР, произошедшего даже не столько благодаря усилиям американцев, сколько организованным усилиям значительной части советской элиты, российская элита и общество подпали под очарование западнических идей и откровенного американизма.

Россия, предельно лояльная к декларируемым США ценностям, отказывалась от своих интересов в пользу мнимого общечеловеческого сотрудничества, развития экономики и прочее. Все мы знаем, чем закончилась эта история. От подобного отказа от суверенитета, развития армии не было не только никакой пользы для экономики, но и, более того, наши западные «партнеры» активно расширили свое военное присутствие у наших границ, активно содействовали откровенно террористическим группам (чеченские боевики) и успели развязать несколько войн в новом прекрасном мире без «холодной войны».

Все локальные региональные конфликты постсоветского периода ярко продемонстрировали, что страны, неугодные «мировому гегемону», которые вкладывали недостаточно средств в развитие своей армии, либо делали упор на социалку и на налаживание мирных отношений с Европой ( Ливия при Каддафи), закончили очень плохо. Зато активно вкладывавшие в укрепление обороны Северная Корея Иран все еще не разрушены войной.

То же можно сказать, про великую державу Китай , которая, казалось бы, не вела до последних лет активной внешней политики и сосредоточилась на экономическом развитии. Однако параллельно с этим, все эти годы Китай всячески укреплял и усиливал свой оборонный потенциал, что никак не помешало развитию его экономики.

Также, как никак не мешает развитию экономики США самый большой в мире военный бюджет. Более того, в условиях, когда Штаты являются величайшим мировым должником, а американские рабочие и промышленники давно уступают и азиатским и европейским производителям по многим позициям, «старые добрые» американские авианосные группы, авиация и отряды морпехов, возможность организовать войну в любой точке мира, являются надежным гарантом выживания их экономики.

Многие несогласные с этой точкой зрения, приводят в пример страны Европейского союза . Однако ЕС достаточно много тратит денег на оружие, активно участвует в авантюрах США по всему миру и главное все еще зависит от них в политическом и военном плане, пользуясь американским «зонтиком безопасности».

Как мы видим, в истории с невыгодными экономическим антироссийскими санкциями, засильем мигрантов, подрывающих основы европейской стабильности, и в ряде других событий, такая защита оплачивается весомой ценой. При этом, если раньше США были готовы и имели возможность платить за европейскую оборонную расслабленность, то сейчас эта эпоха уходит в прошлое, и дело тут не только в Трампе.

Соотношение оборонных бюджетов

В России тема высоких затрат на оборонку также всплыла в ходе ведущихся политических кампаний. Активно эксплуатируются идеи о том, что одной из причин действительно существующего кризисного положения российской экономики являются непомерный рост затрат на оборону.

Взглянем на реальное положение дел. Оборонный бюджет России на этот год составляет около 46 миллиардов долларов. У США, как мы писали ранее, этот бюджет, составляет почти 700 миллиардов. Допустим, мы примем на веру тезис о том, что нам не стоит тягаться с таким гигантом как США. Но оборонные бюджеты других, вполне себе успешных экономически государств, также весьма высоки и часто превышают или равны российскому.

К примеру, военный бюджет Германии в прошлом году составлял — 45 млрд долларов (хотя Германия не ведет активной внешней политики), Южной Кореи — 33,7 млрд, Японии (вообще имеющей после второй мировой, минимальную армию) — 49 млрд Великобритания потратила на оборону в прошлом году — 53 млрд долларов, Франция — 43 млрд, Индия — 46 млрд, а Китай — 126 млрд

Как мы видим, бюджет страны, ведущей войну с террористами в Сирии и сталкивающейся с прямой угрозой не только «холодной», но и горячей войны со стороны США, далеко не самый выдающийся, а экономически развитые страны, не ведущие войн, тратят на оборону денег больше, чем «агрессивная Россия». Сильные мировые экономики также тратят весьма серьезные средства на оборону, прекрасно понимая важность этого фактора.

Без сомнения, сами по себе траты на вооружения и сильная армия не создадут современной высокотехнологичной или попросту сильной экономики и науки, а могущество тех же США (а до них, Великобритании), выстраивалось не только агрессией, но и умом, трудолюбием и предприимчивостью.

Однако для великих держав сильная армия все еще является стратегически важным экономическим активом, без которого все прочие могут легко обесцениться.