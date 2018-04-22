Судебные истязания ради мусорного бизнеса олигархов

Владимирская область , похоже, всерьез решила стать чемпионом страны по беззаконию. В то время как полицейский беспредел в России , к счастью, сошел на нет, сотрудники полиции ведут себя в целом корректно, избиения в участках остались в прошлом, в Киржачском районе фактически применяются пытки. И не где-нибудь, а в зале суда!

Чтобы осмыслить этот невероятный факт, следует уточнить, что сам судебный процесс, на котором он произошел, противозаконен и абсурден. Ибо иск инициировал районный прокурор, выступивший против населения и в защиту интересов коммерческой организации.

Наши законы не допускают защиту прокуратурой частной собственности в суде. Однако Киржачский районный суд иск принял безропотно. Почему?

Тут следует уточнить, по какому поводу иск. Жители сельского поселения Филипповское Киржачского района уже почти год ведут борьбу против строительства на своей территории громадного, площадью 1250 Га, мусорного полигона. Полигон этот категорически недопустим в данном месте не только из-за того, что ради него придется вырубить огромный сосновый лес, но, главное, из-за почвенных и гидрогеологических особенностей местности. Как подтвердили многочисленные экспертизы ведущих российских ученых, песчаная почва позволит всей отраве со свалки свободно просочиться в подземное естественное хранилище пресной воды, находящееся аккурат под этим местом. А хранилище это является резервом водоснабжения всей восточной части Подмосковья

Чтобы отстоять право местного населения на жизнь (а нормальная жизнь в Филипповском в случае реализации гибельного проекта станет невозможна), Совет народных депутатов поселения принял решение о проведении референдума по этому вопросу — закон предоставляет жителям такую возможность.

И вот тогда прокурор Киржачского района Митрофанов обратился в суд с беспрецедентным требованием отменить это решение. Чтобы, как указано в иске прокурора, «обеспечить защиту неопределенного круга лиц (граждан)».

Не стоит гадать, что это за «неопределенные лица» — из текста прокурорского иска становится ясно, что лица вполне определенные, а именно инвесторы будущего полигона, выкупившие у местной администрации тот самый лес под свалку. «Собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом, — говорится в иске. — Вопросы референдума не должны ограничивать права и свободы человека… Вопрос, касающийся создания на территории земельных участков, находящихся в частной собственности предприятия по обработке, переработке, сжиганию, размещению и захоронению отходов, нарушают… права собственника земельных участков».

То есть прокурор вышел в суд в защиту интересов инвестора будущего полигона, ООО «ЭкоТехСтройВладимир» — именно этой организации принадлежат земельные участки, о которых идет речь. И в случае проведения референдума инвестор не сможет уничтожить вековой лес, незаконно проданный по заниженной стоимости дважды судимым главой администрации Филипповского Олегом Ивановым олигархам Искандеру Махмудову Андрею Бокареву , не сможет уничтожить подземное месторождение питьевых вод.

Почему прокурор, который по закону не имеет права выходить в суд с иском в защиту частного лица, преступил закон? Почему суд, не имеющий права принимать противозаконный иск, его все-таки принял?

Преследует мысль, что если с насилием в силовых структурах мы вроде справились, то с коррупцией, увы, пока никак.

Впрочем, последнее заседание Киржачского суда, состоявшееся 20 апреля, продемонстрировала, что и насилие здесь тоже продолжает править бал.

Судите сами: заседание это длилось без перерыва более 11 часов — с 10-ти утра до 21.30. Судья Антипенко не сделал ни одного перерыва на фиксированное время. Он не позволял слушателям даже выходить в туалет, угрожая не пустить их больше в зал суда. И угрозу выполнил: те, кто все же выходил, не могли вернуться назад. При этом сам Антипенко выходил из зала неоднократно — справить все свои естественные надобности, включая еду и питье, он мог без проблем.

Ни ответчики — депутаты и жители поселения, а так же юристы с их стороны Татьяна Гусева и Александр Посталакий не имели возможности ни есть, ни пить в течение почти 12-ти часов! Около 21.00 главе поселения Елене Гашиной стало плохо — из-за отсутствия пищи, воды и необходимых лекарств. Она попросила судью отложить заседание. Несмотря на это, судья протянул еще около получаса.

Можно ли назвать запрет на еду, питье, посещение туалета на протяжении 12-ти часов иначе как пыткой? И допустимо ли это в храме правосудия?

Перечислять прочие нарушения судьи можно долго. Вот только некоторые: он не дал возможности стороне ответчика вовремя ознакомиться с документами. Откладывая судебное заседание, Антипенко выяснил, что у глава поселения Елена Гашина 24 апреля должна присутствовать на депутатских слушаниях в Совете народных депутатов Киржачского района, связанных с вопросом строительства мусорного полигона. И радостно назначил очередное судебное заседание именно в этот день и в этот час! Елена Алексеевна умоляла назначить дело в любой другой день, но он ей отказал и ушел из зала суда.

Кстати, отчаявшиеся жители подали заявку на проведение 30 апреля митинга против полигона, но и это им запретили.

И теперь хочется задать последний вопрос: почему власть Владимирской области, видя череду правонарушений на своей территории, не пресекает их? Вопрос этот я адресую Генеральной прокуратуре и Следственному комитету РФ

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