В Ульяновске порешали с кадрами. Дирижёр, главврачи, глава администрации…

Следом за коллегой был отстранён от должности главврач Областной клинической больницы Павел Дегтярь, руководитель социального блока областного Минздрава в ранге замминистра Андрей Баранов , потом председатель правительства огласил намерение расстаться с директором 33-й гимназии Николаем Прокофьевым и, наконец, было подписано заявление об уходе главы администрации областного центра Алексея Гаева.

Профилактика застоя?

Из всей приведённой серии увольнений вопросов не вызывает лишь отстранение Владимира Дёмина — главврача больницы, где пациентка, 28-летняя Екатерина Федяева , погибла из-за врачебной ошибки — введения формалина вместо физраствора. За срыв помощи в организации похорон Екатерины был уволен и замминистра Андрей Баранов.

А вот смещение главврача областной больницы Павла Дегтяря привело к интернет-петиции в его поддержку и заседанию Общественной палаты . Но глава региона оказался непреклонен. В прямом эфире местного телевидения ведущий сообщил гостю студии: просят, мол, за Дегтяря.

— Просить не вредно. Если бы Дегтярь сейчас на работе находился, если бы он наводил там порядок, если бы не было перебоев с лекарствами, если бы не было перебоев с работой оборудования и многого другого, никто бы его не освобождал от занимаемой должности, — отрезал губернатор. Так экс-главврач оказался ответствен за острейшую проблему в области — нехватку лекарств.

Увольнение дирижёра Олега Зверева министр культуры Ольга Мезина объяснила «профилактикой творческого застоя». Весьма странный также случай — с директором гимназии Николаем Прокофьевым, многие годы добивавшимся качественного капремонта учебного заведения. Чиновники по-своему отреагировали на его требования. Глянув на обвалившийся потолок, решили уволить того, кто всех громче об этом кричал.

100 министров

9 апреля губернатор Сергей Морозов порекомендовал Сергею Панчину рассмотреть вопрос об освобождении от должности сити-менеджера Алексея Гаева. С исполнением губернаторской воли мэр тянуть не стал, повторив за главой региона всю критику по поводу состояния благоустройства города.

Политолог Николай Васин, которого мы попросили прокомментировать очередную серию расставаний с VIP-кадрами, сообщил, что по его подсчётам увольнений должностных лиц в ранге министра и выше с 2005 года насчитывается уже около сотни. Многие из министров и зампредов были уволены не по одному разу, возвращаясь впоследствии в свои или смежные кресла.

Мы спросили читателей сайта ul.aif.ru: «Как вы относитесь к недавним увольнениям руководителей?». На опрос к 10 часам утра 17 апреля откликнулись 120 человек. 8 процентов ответивших считают: «Уволили совершенно напрасно, эти люди ни в чём не виноваты». 13 процентов выбрали ответ: «Некоторых уволили справедливо, других обидели зря». 15 процентов ответивших жаждут крови: «Туда им и дорога, порядок надо наводить железной рукой». Но большинство (65 процентов) считают: «Кадровой чехардой системных проблем не решить».