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Благотворительная барахолка «Делись Добром!» в память о Докторе Лизе проходит в Москве
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Благотворительная барахолка «Делись Добром!» в память о Докторе Лизе проходит в Москве 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Акция памяти Лизы Глинки «Ослик для Лизы», которая состоялась в Подмосковье в прошлом году, получила свое продолжение в новом формате в рамках благотворительной барахолки «Делись добром!».
Год назад на акции памяти Доктора Лизы фигурки осликов вылепили дети из подмосковного Коломенского городского округа в рамках Недели добрых дел Общественной палаты Московской области. Позже их расписали публичные персоны, в том числе актер Сергей Безруков, режиссер Юрий Грымов, модельер Юлия Далакян, певица Елка, режиссер Егор Кончаловский, певица Диана Гурдская, композитор Максим Дунаевский, космонавт Алексей Архипович Леонов.
На благотворительном мероприятии «Делись добром» можно будет купить осликов с автографами известных людей. Акция организована Общественной палатой Московской области.
Денежные средства, вырученные от продажи, будут направлены на помощь подмосковным детям — подопечным хосписа «Дом с маяком».
Благотворительная акция «Ослик для Лизы» в память Елизаветы Глинки прошла в Красногорске в марте 2017 года. Мероприятия прошло в рамках Недели добрых дел Общественной палаты Московской области.
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