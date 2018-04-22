Благотворительная барахолка «Делись Добром!» в память о Докторе Лизе проходит в Москве

Акция памяти Лизы Глинки «Ослик для Лизы», которая состоялась в Подмосковье в прошлом году, получила свое продолжение в новом формате в рамках благотворительной барахолки «Делись добром!».

На благотворительном мероприятии «Делись добром» можно будет купить осликов с автографами известных людей. Акция организована Общественной палатой Московской области.

Денежные средства, вырученные от продажи, будут направлены на помощь подмосковным детям — подопечным хосписа «Дом с маяком».