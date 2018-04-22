Ещё
Какие этносы России ни за что не предадут своих
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Какие этносы России ни за что не предадут своих 

Кириллица 1 час назад
Фото: Кириллица
На территории России проживает более сотни народов. Для многих из них взаимовыручка и сплоченность были едва ли не важнейшим условием сохранения этноса. Они готовы прийти на помощь соплеменнику и сегодня.
Буряты
Поддержка нуждающихся соплеменников была всегда присуща монгольским народам. Причем она оказывалась не только членам рода, но и совершенно незнакомым людям. Этот незыблемый закон степи был зафиксирован в Ясе Чингисхана и с тех пор не менялся. Как писал историк Лев Гумилев, «Яса отнюдь не являлась модификацией обычного права, а основывалась на обязательности взаимопомощи, единой для всех дисциплине и осуждении предательства без каких-либо компромиссов».
Со временем положения Ясы вошли в монголо-ойратский Устав, который обязывал всех без исключения предоставлять религиозным или гражданским посланникам лошадей, давать им еду и ночлег. Одна из статей Устава прямо говорит об ответственности за отказ дать путнику возможность утолить жажду.
Взаимовыручка была органичной частью и монгольского воинского быта. Если ехавший впереди воин терял лук или стрелы, то следовавший за ним всадник обязан был поднять оружие и вернуть его владельцу. А неоказание помощи боевому товарищу приравнивалось к самым тяжелым преступлениям и могло повлечь смертную казнь.
Все эти нормы взаимопомощи впитали и буряты, как представители монгольской народности. Так в этнографических сведениях о западных бурятах за 1822 год было зафиксировано: «В обхождении между собой буряты дружелюбны и снисходительны, один над другим без причины никогда не сделает ни злоречия, ни посмеяния, а если найдется такой невежа, то призывается на суд и публично ему делается выговор. Считалось за священную обязанность сделать кому добро, ту или иную помощь».
Даже современные буряты, многие из которых далеки от своих исконных традиций, соблюдают кодекс взаимовыручки и солидарности. Не так давно в одном из торговых центров Улан-Уде пожилая бурятка вежливо попросила продавца киргиза обменять купленную у него куртку. Торговец отреагировал на это крайне болезненно. Когда женщина еще раз напомнила о своем праве вернуть деньги за некачественный товар, продавец разразился в адрес покупательницы нецензурной бранью.
Женщина заметила, что употреблении ненормативной лексики неуместно, и обвинила его, как представителя киргизской диаспоры в Республике Бурятия в неэтичном и непристойном поведении. В ответ, как отмечают свидетели инцидента, киргиз «в циничной форме унизил честь и достоинство женщины, как и весь бурятский этнос в ее лице», дословно заявив: «Да, вы все буряты, проститутками пропахли». И в завершении бурного диалога швырнул женщине деньги в лицо.
Очень быстро весть о происшествии донесли до представителей организации «Боевое братство Бурятии». Но отправившись в магазин, «бурятские братья» не нашли зачинщика скандала. Дальше их путь лежал в центр Улан-Удэ к «Дому дружбы народов» для встречи с представителем киргизской диаспоры. На площади в тот день собралось до 200 решительно настроенных бурят, и только действия сотрудников МВД смогли погасить назревающий конфликт.
Чеченцы
В чеченской среде есть такое понятие как «нохчалла» — кодекс чести, включающий в себя моральные, нравственные и этические нормы, которых должен придерживаться каждый вайнах. Неотъемлемой составляющей «нохчалла» является взаимовыручка, без которой не выжить в условиях гор. Кавказцы понимали, что непринятый в дом путник мог замерзнуть, потерять силы, пасть жертвой разбойника или погибнуть от дикого зверя.
Взаимопомощь среди представителей чеченского этноса — само собой разумеющееся явление. При встрече с членом своего тейпа чеченец обязательно спросит: «Как дела? Все ли живы, здоровы? Испытывает ли он в чем-либо нужду?». И это не просто дань вежливости: проявляющий внимание к собеседнику обязательно окажет посильную помощь.
Истоки взаимоподдержки у чеченцев можно проследить в особенностях их трудовой деятельности. Так, скашивая траву на опасных горных склонах, крестьяне связывались одной веревкой, чтобы избежать случайного падения. Всем селом вайнахи отвоевывали у гор земли под посевы. Если вайнахская семья внезапно теряла своего кормильца, заботу об ее обеспечении на себя брало также все селение. К примеру, мужчины–соседи не могли сесть за стол, пока часть еды не будет отнесена в семью лишившуюся кормильца.
Любое горе соплеменника каждый вайнах воспринимал как свое собственное, сообща они делили и радости. Это чувство коллективизма чеченцы пронесли чрез всю свою историю. «Лучше сосед поблизости, чем родственники вдали», «Чем жить без любви людской, лучше умереть», «Единство народа — несокрушимая крепость», — так говорит чеченская мудрость.
Тейповое сознание чеченцев породило не только традиции взаимопомощи, но и обычай кровной мести, который не смогла вывести ни Российская империя, ни Советская власть. В 1980-х годах в Чечено-Ингушетии произошло резонансное событие. Во время открытого процесса по делу об убийстве в зал суда вошел чеченец и выстрелом в сердце убил подсудимого.
Стрелявший спокойно положил пистолет в карман и покинул помещение. Его не остановили даже милиционеры. Разбираться в происшествии была послана специальная комиссия из Москвы. Однако куда бы ни отправились следователи, никто не собирался выдавать мстителя. Наконец они обратились к овдовевшей жене застреленного.
«Вы то, наверное, хотите, чтобы поймали убийцу вашего мужа. И вам, скорее всего, известно его имя. Назовите!», — умоляли москвичи. «Да, я его знаю, — ответила чеченка, — но не скажу. До сих пор на моих сыновьях была кровь человека, который был убит их отцом. Теперь мы квиты с этой семьей, и мои сыновья могут жить спокойно, не скрываясь».
Манси
Суровая природа заполярного Урала выковала у народа манси смелость, терпеливость и взаимовыручку, без чего на Севере не выжить. Даже в глухой таежной чаще можно встретить охотничий домик манси, где путник найдет себе ночлег и пропитание. Воспользовавшись гостеприимством, постоялец обязан запасти новых дров и оставить что-нибудь из еды.
Исследователь северной Сибири Николай Кондатти писал, что бедный вогул мог спокойно попросить у своего соплеменника оленя, чтобы подобной милостыней насобирать целое стадо. Отказать такой просьбе было непростительным проступком: ведь если случится у кого-либо падеж скота он превратится в такого же просителя, которому обязательно помогут. Так же и с пищей. Если вогул имеет лишний хлеб, он должен поделиться с голодным.
Манси придерживались взаимовыручки не только в быту, но и на войне. Новгород и Москва, пытавшиеся покорить Север, испытали на себе всю силу сплоченности этого воинственного народа. В 1446 году новгородские воеводы Василий Шенкурский и Михаил Яковль с ратью из 3000 человек предпринял масштабный поход в Югру. Заложив там острог, они стали совершать регулярные вылазки в мансийские селения, захватывая пленных и выпрашивая за их освобождение выкуп.
Вогульские князья не бросили своих и приступили к переговорам с новгородцами, обещая богатый ясак. Пока воевода Яковль совершал очередной набег на югорскую деревню, манси тем временем «удариша на острог, и много людей, детей боярских и удалых людей, избиша — человек на восемьдесят». Как пишет летописец, при виде разоренного острога, «а своих побитых, а иных разбегшихся», новгородцы с трудом собрали остатки отряда и спешно отправился восвояси.
В освобождении заложников принимал участие знаменитый пелымский князь Асыка, который впоследствии доставил немало проблем московскому войску. За своих мстил жестоко, неоднократно разоряя пограничные русские селения. Только в 1465 году Асыка был взят в плен московским воеводой Василием Скрябой.
Кириллица: последние новости
Почему некоторые казаки приняли ислам Из каких городов на Русь пришли все ереси Кто убил Александра Невского
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«На ноги встали все деревни, все маленькие, большие города»208
Захарова сообщила хорошую новость30
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой237
«Турецкое упрямство доведёт США до бешенства»30
Россия ударила по «ахиллесовой пяте НАТО»507
Новости партнеров
Видео
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
00:51
Порошенко перехвалил украинский паспорт
В мире Украина
01:47
Россия получила неожиданную помощь
В мире
00:32
Стали известны подробности смерти Нины Дорошиной
Шоу-бизнес
01:31
В голландской церкви сыграли на колоколах песни Avicii
В мире Другое
00:43
«Турецкое упрямство доведёт США до бешенства»
В мире Статьи
00:54
Мир приветствует остановку ядерных испытаний КНДР
Статьи Азия
05:09
«Это шантаж»: премьер Армении отказал протестующим
В мире Статьи
00:47
Протесты в Армении: диалог наладить не удается
СНГ В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение