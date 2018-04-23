Покорение Россией Черноморского побережья Кавказа: как это было

Начавшееся в конце XVIII столетия завоевание русскими войсками Черноморского побережья Кавказа оказалось долгим и трудным. Только с окончанием Кавказской войны этот регион полностью перешел под контроль российской короны.

Завоевание

Победоносные и кровопролитные войны с Турцией и Крымским ханством позволили России выйти к Черному морю и отодвинуть свои границы до Кубани. Однако без установления контроля над Черноморским берегом Кавказа сложно было рассчитывать на создание мощного противовеса турецкому флоту. Для начала нужно было овладеть отстроенной французами мощной турецкой крепостью Анапа с 25-тысячным военным гарнизоном и 30-тысячным городским населением, сторожившей выход из Азовского моря.

Султаны называли Анапу «ключом азиатских берегов Черного моря», русские генералы — «костью в горле», мешавшей утверждению на Кавказском побережье. Помимо прочего, Анапа была рассадником распространения мюридизма, сеявшего ненависть к русским у горских народов.

В ходе начавшейся в 1787 году войны с Турцией к Анапе было приковано пристальное внимание российских властей. Уже в следующем году для взятия крепости был отправлен отряд генерал-аншефа Петра Текели, который проведя ряд ожесточенных боев так и не решился на штурм. В начале 1790 года последовал второй поход к Анапе, однако 8-тысячный отряд генерал-поручика Юрия Бибикова, потеряв более половины бойцов, вернулся не солоно хлебавши.

В начале 1791 года российское командование решилось на третью попытку овладения твердыней. Князь Потемкин-Таврический благословил на свершение генерала Ивана Гудовича, отрядив в его распоряжение корпус из 15 батальонов, 54 эскадронов кавалерии и 2 казачьих полков общей численностью свыше 15 тысяч человек. К походу готовились со всей тщательностью, учитывая предыдущий негативный опыт. [С-BLOCK]

Для начала Гудович отрезал Анапу от возможной поддержки горцев и принялся возводить осадные батареи. Получив весть о приближении турецкого флота, полководец решился на внезапный штурм. В ночь на 22 июня 1791 года все осадные орудия разом приступили к мощной бомбардировке крепости. Под прикрытием артиллерийской канонады пехотинцы вышли на исходные рубежи.

К 4-м утра пушки по команде замолкли, и русские солдаты полезли на стены. Несмотря на сильный встречный огонь, атакующие все же прорвались в город. «Штурм был жестокий и кровопролитный, неприятель оборонялся отчаянно 5 часов. Победа была сомнительна, наконец, благословением Всевышнего, совершено благополучно», — рапортовал Гудович.

Однако по Ясскому миру, подписанному в декабре 1791 года, Россия вынуждена была уступить Анапу туркам. Окончательное покорение «зловредной крепости Анапа» состоялось только 13 июня 1828 года. Россия силами 26 боевых и вспомогательных судов с десантом на борту при поддержке 5-тысячного отряда казаков наконец выбила турок с важнейшего стратегического рубежа.

Укрепление

В 1829 году Андрианопольский мирный договор подвел итог войне: Турция отказывалась от прав на Черноморское побережье Кавказа от устья реки Кубани до форта Святого Николая, располагавшегося южнее современного грузинского города Поти . Формально Турция выполнила условия договора, однако, поставляя горцам оружие и снаряжение, султаны затянули противостояние с Россией вплоть до окончания Кавказской войны в 1864 году.

А тем временем Петербург постепенно распространял свое влияние на отвоеванных просторах, начав с возведения укреплений по всей береговой линии, в первую очередь, в руслах рек, чтобы воспрепятствовать проникновению в глубь российской территории турецких мюридов и торговцев оружием. Важнейшие форпосты появились в пределах современных Сочи.

Так, в 1838 году генерал-майор Андрей Симборский док­ладывал командиру Отдельного Кавказского кор­пуса генерал-лейтенанту Евгению Головину : «Пред­ставляя Вашему Превосходительству план и про­фили вновь возводимого при устье реки Соча-Пста укрепления, имею честь почтительнейше про­сить о исходатайствовании Высочайшего соизволения назвать его фор­том Александрия, по случаю того, что за­ложено оно 21-го теку­щего месяца, в Высо­которжественный день рождения Ее Императорского Ве­личества Государы­ни Императрицы».

Через месяц после основания численность гарнизона форта Александрия (позднее Навагинский) достигала уже 4 тысяч человек. Всего на Черноморском побережье Кавказа с 1830 по 1842 год было возведено 17 подобных укрепле­ний.

Сопротивление

Строительство укреплений шло под аккомпанемент непрекращающегося сопротивления горцев. В феврале 1840 года воинственные аборигены захватили форты Лазаревский и Головинский, однако через несколько месяцев российский десант их отвоевал. В ответ регулярные части совершили картельных поход в долину реки Псезуапсе, уничтожив 13 аулов.

После акции возмездия горцы участили свои нападения. В 1846 году у Навагинского форта произошло 19 боестолкновений, возле Головинского — 10. Местные жители — абадзехи — нападали не только на укрепленные гарнизоны, но и на солдат, заготавливавших дрова, выпасавших скот или проводивших строительные работы.

Кроме вылазок горцев военнослужащих поджидали и другие напасти: непривычный для жителя северных широт влажный субтропический климат, плохое питание, недостаток лекарств — все это приводило к цинге, простудным и инфекционным забо­леваниям. Смертность в гарнизонах достигла угрожающих масштабов. К примеру, в феврале 1840 года в форте Головинс­ком из 230 военных болело 120 че­ловек, в Навагинском в том же месяце были больны 134 человека из 243-х.

Постепенно в упадок приходили и сами укрепления. В 1853 году император Николай I на ра­порте начальника Черноморской бере­говой линии напи­сал: «Ничего к пре­жнему добавить не могу; эти несчастные гарнизоны, вероятно, приговорены к погибели; помочь сему мы не в силах».

Уже в начале 1854 году в ходе Крымс­кой войной все укрепления Чер­номорской береговой линии по решению командования были разрушены, а гарнизоны эвакуированы. Российские генералы руководствовались тем, что дислоцированный в Севастополе Черноморский флот не смог бы защитить форты, а самостоятельно обороняться от дальнобойной артиллерии противника и нападения горцев они были не в состоянии.

Освоение

С окончанием в 1864 году Кавказской войны генерал-адъютант Николай Евдокимов предложил план для завершения покорения побережья Кавказа. Горцев поставили перед выбором: либо они переселяются на Кубанскую равнину, где бы их могли контролировать казаки, либо эмигрируют в Турцию. Большинство старейшин адыгов и абхазов согласилось отправиться на Кубань, но лидеры убыхов выбрали турецкий вариант.

К сожалению переселение горцев в Турцию превратилось в настоящую трагедию. В ожидании турецких кораблей проходили недели и месяцы, все продовольствие было съедено, пришел голод, а за ним болезни и смерть. Горцы умирали тысячами, их хоронили прямо на берегу, зарывая в песке. Турецкие шкиперы в конце концов приплыли, но до вожделенных берегов добрались не более половины всех мигрантов.

Опустевшие земли Черноморского побережья Кавказа стали быстро пополняться новыми поселенцами. В принудительном порядке сюда переселили около 800 кубанцев и отставных моряков Черноморского флота с семьями. Между современными городами Туапсе Геленджик были заложены 12 станиц. Устройство этих поселений имело военно-стратегические цели — охрана присоединенных территорий. [С-BLOCK]

Однако, как когда-то солдаты регулярной армии, казаки и матросы не смогли приспособиться к местным условиям. Они пытались заниматься земледелием, но посевы зерновых и картофеля в непривычном климате пропадали. Поселенцы были обречены на голод, и многие из них вынуждено покидали колонии.

Но власти не сдаются и отправляют на Кавказские берега жителей из Центральных и Западных губерний России. Здесь появляются русские, украинцы, белорусы, молдаване, эстонцы. Стихийно эти земли заселяют грузины, армяне и греки. Постепенно пустынные места обживаются и приспосабливаются под нужды новых хозяев.