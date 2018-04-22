«Живее всех живых»: самарские коммунисты почтили память вождя мирового пролетариата 

В воскресенье, 22 апреля, в Самаре прошли мероприятия, посвященные 148-й годовщине со дня рождения Владимира Ленина. Представители региональной коммунистической партии возложили цветы к памятнику на площади Революции.
Коммунистов не остановил даже проливной дождь
— Наши единомышленники отмечают день рождения основателя Советского Союза Владимира Ленина. Несмотря на пасмурную погоду, мы пришли к памятнику на площади Революции, — рассказал депутат Самарской губернской думы Алексей Лескин.
После возложения цветов коммунисты подвели окончательные итоги президентских выборов. Они наградили грамотой секретаря комитета Октябрьского района Максима Федорова за высокие результаты кандидата от КПРФ Павла Грудинина в Самаре.
Максима Федорова наградили грамотой