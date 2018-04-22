Ещё
«Живее всех живых»: самарские коммунисты почтили память вождя мирового пролетариата
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Живее всех живых»: самарские коммунисты почтили память вождя мирового пролетариата 

63.ru 32 минуты назад
Фото: 63.ru
В воскресенье, 22 апреля, в Самаре прошли мероприятия, посвященные 148-й годовщине со дня рождения Владимира Ленина. Представители региональной коммунистической партии возложили цветы к памятнику на площади Революции.
Коммунистов не остановил даже проливной дождь
— Наши единомышленники отмечают день рождения основателя Советского Союза Владимира Ленина. Несмотря на пасмурную погоду, мы пришли к памятнику на площади Революции, — рассказал депутат Самарской губернской думы Алексей Лескин.
После возложения цветов коммунисты подвели окончательные итоги президентских выборов. Они наградили грамотой секретаря комитета Октябрьского района Максима Федорова за высокие результаты кандидата от КПРФ Павла Грудинина в Самаре.
Максима Федорова наградили грамотой
63.ru: последние новости
В Самаре временно ограничат движение трамваев на проспекте Ленина и Ново-Садовой Автобусы совершат пробные рейсы по дачным маршрутам в выходные Администрацию Самарского района покинул Максим Харитонов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой135
Россия отказалась помогать Всемирному банку356
Россия ударила по «ахиллесовой пяте НАТО»463
Бузова опозорилась из-за платья Юдашкина168
США предложили лишить российского золота700
Видео
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
00:32
Стали известны подробности смерти Нины Дорошиной
Шоу-бизнес
01:47
11-летний Хасан поможет РФ разоблачить «Белые каски»
В мире
00:54
Мир приветствует остановку ядерных испытаний КНДР
Статьи Азия
05:09
«Это шантаж»: премьер Армении отказал протестующим
В мире Статьи
00:47
Протесты в Армении: диалог наладить не удается
СНГ В мире
02:13
В Ереване начались столкновения митингующих с полицией
В мире
04:07
В Москве объявлено экстренное предупреждение
Общество Новости Москвы
00:22
В Татарстане загорелась нефтяная скважина
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение