«АиФ на Оби» примет участие в автопробеге в честь 73-летия Победы

Редакция газеты « АиФ на Оби » совместно с партнерами организовывает автопробег «Ваш подвиг не забудем никогда!», посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Маршрут пройдет по Колыванскому району Новосибирской области Автопробег стартует рано утром, 28 апреля, в Новосибирске и продлится весь день. Прибыв в Колывань, участники поздравят ветеранов Великой Отечественной войны, детей войны, тружеников тыла с наступающим Днем Победы. Также в программе посещение памятных мест поселка — Краеведческого музея, парка им. Д. Н. Пичугина, где находится памятник Николаю Чудотворцу, храм Святой Троицы, который планируют восстановить к маю 2018 г., к празднику Святой Троицы, церкви во имя Святого Благоверного Князя Александра Невского , Покровского Александро-Невсого Колыванского женского монастыря. Участники автопробега возложат цветы к Мемориалу в честь павших и победивших героев ВОВ. Смотрите прямую трансляцию автопробега в группе «Аргументы и факты-Новосибирск» ВКонтакте