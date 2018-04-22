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«АиФ на Оби» примет участие в автопробеге в честь 73-летия Победы
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«АиФ на Оби» примет участие в автопробеге в честь 73-летия Победы 

АиФ-Новосибирск 42 минуты назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Редакция газеты «АиФ на Оби» совместно с партнерами организовывает автопробег «Ваш подвиг не забудем никогда!», посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Маршрут пройдет по Колыванскому району Новосибирской области.
Автопробег стартует рано утром, 28 апреля, в Новосибирске и продлится весь день. Прибыв в Колывань, участники поздравят ветеранов Великой Отечественной войны, детей войны, тружеников тыла с наступающим Днем Победы.
Также в программе посещение памятных мест поселка — Краеведческого музея, парка им. Д. Н. Пичугина, где находится памятник Николаю Чудотворцу, храм Святой Троицы, который планируют восстановить к маю 2018 г., к празднику Святой Троицы, церкви во имя Святого Благоверного Князя Александра Невского, Покровского Александро-Невсого Колыванского женского монастыря.
Участники автопробега возложат цветы к Мемориалу в честь павших и победивших героев ВОВ.
Смотрите прямую трансляцию автопробега в группе «Аргументы и факты-Новосибирск» ВКонтакте
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