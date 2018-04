Латвия готовит русским репрессии, почти Майдан в Ереване, КНДР «притормозила» ядерные испытания

Тревожный апрель

Латвии готовят расправы над активистами, отстаивающими права русских и русскоязычного населения страны. Об этом сообщают сами активисты.

Менее недели назад доктор наук, правозащитник, активист русскоязычной общины Латвии, лидер Штаба защиты русских школ Александр Гапоненко сообщил о готовящихся провокациях в отношении русских Латвии.

«Полгода, пока принимали закон о лишении русских детей права учиться на родном языке, меня мучал один вопрос. Почему правящая латышская элита вдруг так осмелела и пошла на насильственную ассимиляцию русских? Четверть века мялась, выдумывала разные иезуитские ходы, а тут пошла напролом. Ответ на этот вопрос неожиданно получил сегодня вечером во время встречи с американским другом. Он просветил меня, что 12-15 мая в Латвии будут проходить масштабные учения войск НАТО . В них примет участие около полка американского спецназа. Бойцы уже прибывают в Ригу небольшими группами рейсовыми самолетами, одетые по гражданке. Селятся в гостинице «Латвия» и других дорогих отелях, ходят пятерками по городу. В ходе предстоящих учений на улицах столицы американский спецназ, очевидно, разыграет сценарий «русского бунта». Одна часть американцев будет изображать «русских повстанцев», — отметил Гапоненко.

По его словам, силами американцев и латышской полиции безопасности будут арестованы и помещены в оборудованный концлагерь русские активисты Латвии. При этом несколько лидеров русского движения подтвердили Гапоненко, что подобный сценарий правдоподобен. Один из активистов рассказал, что за его домом уже два дня наблюдают люди в авто с тонированными стеклами, выясняют когда он выходит из дома и куда идет.

Через несколько дней — 20 апреля — сотрудники Полиции безопасности Латвии арестовали Гапоненко. По его словам, его избивали и 11 часов держали в наручниках. Правозащитник объявил голодовку. При этом его соратники по борьбе опасаются, что Гапоненко могут убить.

«Существуют опасения, что в тюрьме Александра Гапоненко могут убить», — говорится в группе «Свободу Александру Гапоненко» в Facebook.

Гапоненко инкриминируют ч.1 ст. 80 Уголовного закона Латвийской Республики — «Действия против суверенитета, территориальной целостности страны, власти или государственного строя». Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Гапоненко не единственный, который заявлял о готовящихся в Латвии странных мероприятиях.

«Информация от знакомого рижского таксиста, передаю дословно: «Четвертый день возим американских солдат с аэропорта по гостиницам. Прилетают гражданскими рейсами, едут по двое, платят кэшем. Эти новенькие сильно отличаются от тех, кого мы развозили раньше. Те были толстые, в основном „латинос“, разговорчивые, бухают… А новая партия — молчаливые, спортивные. Налегке, только рюкзак армейский, лица такие… жесткие», — сообщал в начале апреля другой активист — Владимир Линдерман

При этом в стране проходили масштабные протесты против запрета обучения на русском языке. 2 апреля президент Латвии Раймонд Вейонис подписал закон о том, что после 2021 года все средние школы в стране должны вести преподавание исключительно на латышском языке. При этом количество русскоязычного населения страны составляет по разным подсчетам до 40%. После этого русскоязычные и вышли на улицу.

Теперь же, судя по аресту Гапоненко, русских в Латвии действительно ожидают непростые времена безотносительно того, будут ли те провокации, о подготовке которых заявляли лидеры русскоязычной общины, или нет. Само задержание правозащитника и борца за русский язык в школах об этом красноречиво свидетельствует.

Майдан в Армении — очередная попытка

Сегодня в Армении задержали лидера оппозиции Никола Пашиняна. Задержание произошло после того, как сорвались переговоры Пашиняна и нового премьер-министра Армении Сержа Саргсяна . Переговоры длились три минуты. После того, как Саргсян отказался общаться при журналистах, Пашинян заявил, что власть в Армении уже перешла к народу. В итоге, Саргсян отметил, что не будет разговаривать в таком тоне и покинул так толком и не начавшиеся дебаты.

Помимо Пашиняна был задержан еще один лидер оппозиции — Сасун Микаелян. Задержание Пашиняна и Микаеляна проходило в районе Эребуни. В результате стычек с полицией были раненые. К месту событий прибыли машины скорой помощи.

Протесты в Армении начались 13 апреля после того, как стало известно, что на пост премьер-министра страны могут избрать экс-президента Сержа Саргсяна, президентские полномочия которого истекли за четыре дня до этого — 9 апреля. В соответствии с конституционными реформами, принятыми в 2015 году, Армения в 2018 году превратилась в парламентскую республику.

Оппозиция указала на то, что назначение Саргсяна премьер-министром означает, что фактически он остался у власти в стране, лишь поменяв название своей должности, но оставив себе те же полномочия. Оппозиционеры называют Саргсяна представителем влиятельного в армянской политике «карабахского клана» и обвиняют власть в плачевной экономической ситуации в стране. 17 апреля оппозиция объявила о начале «бархатной революции». Тем не менее, в этот же день парламент назначил Сагсяна премьер-министром Армении.

Происходящее в стране — это вторые массовые протесты после недавнего «ЭлектроЕревана». Наблюдатели снова заговорили о попытке Майдана.

Андрей Климов. «Сегодня мы имеем возможность наблюдать, как творится «рукодельная революция», — заявил глава комиссии Совета федерации по защите госсуверенитета РФ

По его словам, премьер-министр Армении Серж Саргсян оказался под прицелом критики, поскольку он «в отличие от Виктора Януковича , усиливает интеграционные процессы с Россией, страна участвует в работе ЕАЭС ». А противники премьера хотят сближения с НАТО, уверен сенатор. По словам Климова, в протестах в Армении заметны «заморские ушки».

«Те заморские ребята, которым не нравится политика Армении, заинтересованы в росте неразберихи в республике, в смене власти. Они сделают все возможное, чтобы оседлать эту протестную волну и попытаться выхватить Армению из числа тех государств, которые думают о своих национальных интересах, а не интересах Запада», — указал сенатор.

Сами же армяне указывают на системную работу американцев в их стране и предупреждают: если Россия будет пассивна, за Арменией от нее может уйти и Белоруссия

«Посольство США в Армении насчитывает около двух с половиной тысяч сотрудников. Чтобы было понятнее — для сохранения той же пропорции (1 американский «дипломат» на 1200 человек) посольство в Москве должно было бы насчитывать СТО С ЧЕТВЕРТЬЮ ТЫСЯЧ сотрудников. И это — только те, кто формально числятся «дипломатами». А к посольству надо приплюсовать еще, как минимум, сотрудников НКО, даже оставляя в стороне разнообразных «туристов» и «бизнесменов». Так вот, этих самых НКО, по разным оценкам, насчитывается от четырех до восьми тысяч. Т.е. суммарное число сотрудников в разы превосходит количество «дипломатов». И вся эта армия работает уже много лет. Можно, конечно, считать американцев недоумками, готовыми вваливать огромные деньги на то, чтобы обрести контроль над «никому не нужной Арменией». А можно задуматься… С российской стороны не работает никто. Вообще. Могучему прессу с той стороны противостоит исключительно здравый смысл большинства армян», — указывает журналист Армен Асриян.

Он не считает происходящее в стране Майданом, а лишь одной из фаз на пути к нему, однако уверен, что политика РФ в отношении соседей должна измениться.

Тем временем в сети обратили внимание на весьма красноречивые совпадения во время протестов в Киеве и в Ереване

Kiev, Ukraine 2013

Yerevan, Armenia 2018 someone using same publicity stunts during the mass protests pic.twitter.com/86iXjqLKal

— English Russia (@EnglishRussia1) 22 апреля 2018 г.

Похоже пиар-сопровождение протестов в Армении и на Украине заставило некоторых задуматься.

Вчера лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что по итогам пленарной сессии ЦК правящей Трудовой партии Кореи его страна приостанавливает ядерные и ракетные испытания и присоединяется к глобальному процессу ядерного разоружения в соответствии со своей новой стратегией построение социалистической экономики.

С 21 апреля Северная Корея приостанавливает ядерные испытания и запуски межконтинентальных баллистических ракет. Будет также закрыт полигон на севере КНДР, где происходили испытания ядерного оружия.

Впрочем, Ким Чен Ын также подчеркнул, что не будет использовать ядерное оружие, если против его страны не будет угроз и провокаций.

Решение КНДР поприветствовали Китай , Республика Корея и Япония . Также данный шаг обрадовал и президента США Дональда Трампа

«Это прогресс для всех!» — написал он в Twitter.

A message from Kim Jong Un: «North Korea will stop nuclear tests and launches of intercontinental ballistic missiles.»

Also will «Shut down a nuclear test site in the country's Northern Side to prove the vow to suspend nuclear tests.» Progress being made for all!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 апреля 2018 г.

Однако публичные заявления Трампа не отображают действительного настроя руководства США. Об этом со ссылкой на свои источники в Белом Доме сообщает The Washington Post

В Белом Доме «в приватном общении скептически реагируют на заявления Северной Кореи о планах заморозить испытания ядерного оружия, предупреждая, что диктатор Ким Чен Ын может поставить ловушку и пообещать не отказываться от жесткой линии перед возможным саммитом двух лидеров», утверждает издание. По его информации, помощники Трампа указывают на отсутствие прямых обязательств КНДР и уверены, что лидер Северной Кореи будет предлагать «скромные обещания», чтобы создать «иллюзию благоразумности и готовности идти на компромисс». При этом США в таких условиях будет труднее давить на КНДР.

Что думают в Белом Доме на самом деле будет известно после переговоров лидеров двух стран, которые должны состояться в июне или конце мая, как заявлял Трамп.

А эксперты отмечают, что перелом в ситуации наступил благодаря коллективным действиям стран-посредников, в частности РФ и Китая. Примечательно, что в марте Ким Чен Ын совершил свой первый заграничный визит как глава КНДР. Он направился в Китай, где провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпинем.