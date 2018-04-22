У победителя Кличко закончился кокаин. Он возвращается ломать стереотипы и лица

Как уходил

28 ноября 2015 года Фьюри победил Владимира Кличко . Украинец проиграл впервые за 11 лет, а британец стал чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBF, IBO и The Ring.

Не прошло и двух недель, как Фьюри слил пояс IBF в унитаз (буквально), так как его лишили титула из-за отказа проводить обязательную защиту против Вячеслава Глазкова . Нет, Тайсон не испугался. Он просто хотел заработать больше денег на реванше с Кличко.

На одной из пресс-конференций Фьюри наглядно демонстрирует, что «жирный мужик» способен стать неоспоримым чемпионом в тяжелом весе.

В июне 16-го у Фьюри нашли анаболический стероид нандролон, однако позднее обвинения были сняты. Запланированный на 9 июля реванш с Кличко перенесен на 29 октября. Вместо того, чтобы провести в октябре поединок, Фьюри отказался от трех своих поясов и заявил, что у него депрессия и проблемы с наркотиками. Проба боксера от 22 сентября 2016-го дала положительный результат на кокаин.

В июле 2017-го Фьюри признался, что не голоден до новых спортивных достижений. Лучше — бутерброд.

Никогда не боксировал ради денег. Я второй чемпион мира в истории после Рокки Марчиано, который ушел непобежденным. Я объединил пояса, победив человека, которого никто не мог победить. Что мне еще доказывать? И если я больше никогда не вернусь на ринг, можно будет сказать, что у меня была хорошая карьера. Но если вернусь, то только ради того, чтобы вновь стать лучшим. Испытываю ли я сегодня голод по отношению к боксу? Я жирный, как свинья, и испытываю голод только к бутерброду, — сказал Фьюри в интервью Daily Star

26 июля Фьюри поставил карьерную точку через социальные сети.

В своей карьере в боксе я добился наивысших результатов, это было эпичное путешествие. Хочу сказать спасибо всем тем, кто поддерживал и верил в меня. Очень надеюсь, что вам все это нравилось, как и мне. Конец, — написал Фьюри в Instagram.

Постепенное возвращение

В сентябрьском интервью для The Sun Фьюри сделал заявление, перечеркивающее все его летние анонсы.

— Когда я верну боксерскую лицензию, то продолжу боксировать. Подробности будут в следующем месяце.

В октябре Фьюри вызвал на бой Виталия Кличко , но мэр Киева посоветовал британцу употреблять поменьше кокаина, тем самым дав понять, что такой поединок едва ли возможен.

В январе 2018-го стало понятно, что намерения Фьюри серьезны. К 9-му числу первого месяца нового года британец сбросил 25 кг. Отмечается, что во время перерыва весы под ним показывали цифру в 160 кг. Тайсон любил побаловать себя вкусной и вредной пищей.

Во второй половине февраля Фьюри заявил, что его вес составляет 119 кг. Напомним, что перед боем с Кличко британец весил 112 кг.

Александра Устинова и Дерека Чисору. Наши дни Официально объявлено, что Фьюри вернется на ринг 9 июня. Его бой пройдет в Манчестере, а имя соперника пока не называется. Букмекеры считают фаворитами Доминика Бризила

Он больше не тренируется под руководством своего дяди. Теперь наставником Фьюри является 25-летний Бен Дэвисон.

Люди говорят о каком-то опыте, но что такое опыт? Как вы получите опыт, если вам не предоставляют шанс? Мне дали шанс, а я даю его Бену. Сейчас я счастливее прежнего, когда прохожу тренировочные лагеря. Бен — отличный парень. Один из самых милых людей, которых я когда-либо встречал. Ему не нужны ни слава, ни деньги. Он хочет, чтобы я вернулся и выиграл. Кто бы мог еще начать работать с таким молодым парнем? Только псих, — приводит слова Фьюри The Guardian

Сейчас он говорит о том, что уверенно побьет Энтони Джошуа и вызывает на ринг всех, кого только можно, начиная от 46-летнего Шеннона Бриггса и заканчивая полулегковесом Василием Ломаченко

Сложно представить шоу в боксе без Фьюри. Кто, если не он, будет залетать на пресс-конференции в костюме Бэтмена и хвастаться своим огромным животом, при этом побеждая гораздо более атлетичных соперников?

Фьюри возвращается, а значит будет весело.