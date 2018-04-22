Людмила Варакина: Праймериз показал — дилетанты идут во власть

Людмила Варакина, член правления Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области , учредитель и член регионального штаба ОНФ в Свердловской области о региональной информационной повестке:

Екатеринбурге состоялись первые дебаты участников праймериз «Единой России» для отбора кандидатов на выборы городской думы столицы Среднего Урала. Остановлюсь на этой теме подробнее.

Часто выборы муниципальных депутатов избирателями игнорируются, а зря. Да, у мундепов меньше рычагов влияния, по сравнению с их коллегами в Заксо и в Госдуме , но они ближе к своим избирателям, а значит, могут оперативнее реагировать на запросы и решать проблемы, к тому же принимая муниципальный бюджет, могут уделить внимание проектам и программам, улучшающим жизнь горожан. Тем интереснее посмотреть и послушать выступления потенциальных кандидатов в депутаты.

На первых дебатах претенденты обсуждали один из тезисов президентского послания Совету Федерации «Продолжительность жизни 80+. Как обеспечить здоровье и долголетие».

Кандидаты ратовали за пропаганду здорового образа жизни, бег по загазованным улицам города, советовали голодать, играть в шахматы и говорили о строительстве новых поликлиник. О том, как они будут взаимодействовать с городским управлением здравоохранения, чтобы решать вопросы увеличения продолжительности жизни горожан, какие с их точки зрения приоритетные проекты по повышению качества и доступности медицинской помощи нуждаются в большем объёме финансирования и почему, об этом потенциальные депутаты Екатеринбурга промолчали.

Странно, что выступающие за ЗОЖ кандидаты не знают о том, что Федеральная антимонопольная служба России отказала в согласовании проекта Стратегии формирования здорового образа жизни до 2025 года, разработанного Минздравом . ФАС сочла предложения министерства нереалистичными.

Во время дебатов одна из участниц праймериз заявила, что через 20 лет мы будем жить 100 лет и Екатеринбургу нужны новые больницы с роддомами.

Ни в одной высокоразвитой стране мира нет продолжительности жизни в 100 лет. Федеральный минздрав к 2025 году ставит задачу увеличить ожидаемую продолжительность жизни в России до 76 лет. В послании к Федеральному Собранию Путин сказал, что неплохо бы к концу следующего десятилетия войти в клуб стран «80+». Но с учётом ожидаемой отмены иностранных лекарств и продолжения реформы здравоохранения, достичь этих показателей будет сложно, какие там 100 лет!

Хотелось бы поспорить о необходимости строительства в Екатеринбурге новых больниц и роддомов. У кандидатов есть данные о нехватке медицинских учреждений в столице Среднего Урала? Если так, то давайте строить новые больницы, только кто будет ремонтировать старые и где найти медперсонал в необходимом количестве, если его не хватает даже в действующих медучреждениях? Например, по данным мониторинга регионального ОНФ за 2017 год, в территориальной поликлинике Орджоникидзевского района МБУ «Екатеринбургский консультативно-диагностический центр» на 60 участках работает меньше 20 участковых терапевтов.

Лучше бы участники праймериз озаботились судьбой нового здания медицинского корпуса поликлиники ЦГКБ №1 по улице Декабристов в Октябрьском районе Екатеринбурга, которое лет десять не могут ввести в эксплуатацию. Или детских поликлиник, нуждающихся в ремонте и новом оборудовании.

Что же до новых родильных домов, то хотелось бы узнать, почему участники праймериз решили, что в Екатеринбурге нужны дополнительные роддома? Возможно у них есть информация об изменении в ближайшие годы демографической ситуации в Екатеринбурге и в Свердловской области?

Ох, не знает об этом министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин . Выступая на форуме действий ОНФ в декабре 2017 года он сказал, что в ближайшие годы число проживающих в России женщин детородного возраста сократится на четверть и даже больше: «Количество женщин репродуктивного возраста до 2032 или 2035 года уменьшится на 28%. Предположить, что в этой ситуации абсолютное количество рождений будет оставаться на уровне 1,8–1,9 млн не приходится, к сожалению».

А кандидатам в депутаты хочу подсказать — в регионе действует проект регионального Минздрава «Технологии и комфорт — матерям и детям», предусматривающий медицинскую помощь новорожденным и женщинам в период беременности и после родов.

Ещё одна подсказка потенциальным кандидатам в депутаты. В Екатеринбурге существует «Стандарт работы амбулаторно-поликлинических подразделений муниципальных учреждений здравоохранения», по которому с 1 апреля 2017 года работают все поликлиники города. В документе прописан единый организационный стандарт работы поликлиник, включая рациональную организацию труда медицинского персонала и внедрение пациентоориентированных технологий.

Проверьте, посмотрите, как работает этот стандарт, какие жалобы и просьбы есть у пациентов и медперсонала, а потом уже делайте заявления об увеличении продолжительности жизни людей и строительстве новых роддомов.

Совершенно очевидно — участники праймериз и потенциальные кандидаты в депутаты не в курсе реальных проблем своих избирателей, не разбираются в вопросах, по которым выступают.

Самое печальное, что люди с поверхностным представлением о медицине, образовании, культуре, экономике потом становятся депутатами или чиновниками. В руках этих людей бюджет, они принимают решения о финансировании или закрытии муниципальных программ. Будут ли они консультироваться с экспертами по важным вопросам, если даже на дебаты подготовиться не могут?

Использовано фото с официального сайта Городской думы Екатеринбурга — egd.ru