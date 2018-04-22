Людмила Варакина, член правления Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области, учредитель и член регионального штаба ОНФ в Свердловской области о региональной информационной повестке:
В Екатеринбурге состоялись первые дебаты участников праймериз «Единой России» для отбора кандидатов на выборы городской думы столицы Среднего Урала. Остановлюсь на этой теме подробнее.
Часто выборы муниципальных депутатов избирателями игнорируются, а зря. Да, у мундепов меньше рычагов влияния, по сравнению с их коллегами в Заксо и в Госдуме, но они ближе к своим избирателям, а значит, могут оперативнее реагировать на запросы и решать проблемы, к тому же принимая муниципальный бюджет, могут уделить внимание проектам и программам, улучшающим жизнь горожан. Тем интереснее посмотреть и послушать выступления потенциальных кандидатов в депутаты.
На первых дебатах претенденты обсуждали один из тезисов президентского послания Совету Федерации «Продолжительность жизни 80+. Как обеспечить здоровье и долголетие».
Кандидаты ратовали за пропаганду здорового образа жизни, бег по загазованным улицам города, советовали голодать, играть в шахматы и говорили о строительстве новых поликлиник. О том, как они будут взаимодействовать с городским управлением здравоохранения, чтобы решать вопросы увеличения продолжительности жизни горожан, какие с их точки зрения приоритетные проекты по повышению качества и доступности медицинской помощи нуждаются в большем объёме финансирования и почему, об этом потенциальные депутаты Екатеринбурга промолчали.
Странно, что выступающие за ЗОЖ кандидаты не знают о том, что Федеральная антимонопольная служба России отказала в согласовании проекта Стратегии формирования здорового образа жизни до 2025 года, разработанного Минздравом. ФАС сочла предложения министерства нереалистичными.
Во время дебатов одна из участниц праймериз заявила, что через 20 лет мы будем жить 100 лет и Екатеринбургу нужны новые больницы с роддомами.
Ни в одной высокоразвитой стране мира нет продолжительности жизни в 100 лет. Федеральный минздрав к 2025 году ставит задачу увеличить ожидаемую продолжительность жизни в России до 76 лет. В послании к Федеральному Собранию Путин сказал, что неплохо бы к концу следующего десятилетия войти в клуб стран «80+». Но с учётом ожидаемой отмены иностранных лекарств и продолжения реформы здравоохранения, достичь этих показателей будет сложно, какие там 100 лет!
Хотелось бы поспорить о необходимости строительства в Екатеринбурге новых больниц и роддомов. У кандидатов есть данные о нехватке медицинских учреждений в столице Среднего Урала? Если так, то давайте строить новые больницы, только кто будет ремонтировать старые и где найти медперсонал в необходимом количестве, если его не хватает даже в действующих медучреждениях? Например, по данным мониторинга регионального ОНФ за 2017 год, в территориальной поликлинике Орджоникидзевского района МБУ «Екатеринбургский консультативно-диагностический центр» на 60 участках работает меньше 20 участковых терапевтов.
Лучше бы участники праймериз озаботились судьбой нового здания медицинского корпуса поликлиники ЦГКБ №1 по улице Декабристов в Октябрьском районе Екатеринбурга, которое лет десять не могут ввести в эксплуатацию. Или детских поликлиник, нуждающихся в ремонте и новом оборудовании.
Что же до новых родильных домов, то хотелось бы узнать, почему участники праймериз решили, что в Екатеринбурге нужны дополнительные роддома? Возможно у них есть информация об изменении в ближайшие годы демографической ситуации в Екатеринбурге и в Свердловской области?
Ох, не знает об этом министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин. Выступая на форуме действий ОНФ в декабре 2017 года он сказал, что в ближайшие годы число проживающих в России женщин детородного возраста сократится на четверть и даже больше: «Количество женщин репродуктивного возраста до 2032 или 2035 года уменьшится на 28%. Предположить, что в этой ситуации абсолютное количество рождений будет оставаться на уровне 1,8–1,9 млн не приходится, к сожалению».
А кандидатам в депутаты хочу подсказать — в регионе действует проект регионального Минздрава «Технологии и комфорт — матерям и детям», предусматривающий медицинскую помощь новорожденным и женщинам в период беременности и после родов.
Ещё одна подсказка потенциальным кандидатам в депутаты. В Екатеринбурге существует «Стандарт работы амбулаторно-поликлинических подразделений муниципальных учреждений здравоохранения», по которому с 1 апреля 2017 года работают все поликлиники города. В документе прописан единый организационный стандарт работы поликлиник, включая рациональную организацию труда медицинского персонала и внедрение пациентоориентированных технологий.
Проверьте, посмотрите, как работает этот стандарт, какие жалобы и просьбы есть у пациентов и медперсонала, а потом уже делайте заявления об увеличении продолжительности жизни людей и строительстве новых роддомов.
Совершенно очевидно — участники праймериз и потенциальные кандидаты в депутаты не в курсе реальных проблем своих избирателей, не разбираются в вопросах, по которым выступают.
Самое печальное, что люди с поверхностным представлением о медицине, образовании, культуре, экономике потом становятся депутатами или чиновниками. В руках этих людей бюджет, они принимают решения о финансировании или закрытии муниципальных программ. Будут ли они консультироваться с экспертами по важным вопросам, если даже на дебаты подготовиться не могут?
Использовано фото с официального сайта Городской думы Екатеринбурга — egd.ru