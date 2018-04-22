Бывший глава ФСБ опроверг версию о вине экс-агента спецслужб РФ в деле Скрипалей 

Журналисты ссылаются на перебежчика Бориса Карпичкова. Он рассказал газете, что в 90-х годах «Гордон» был его подчинённым. В Скотленд-Ярде комментировать это отказались.
Экс-директор Федеральной службы безопасности России, депутат Госдумы Николай Ковалёв назвал эту версию бездоказательной. По его мнению, это попытка нанести удар в информационной войне против России. «На профессиональном языке это называется „путаются в показаниях“. Налицо совершенно определённая тенденциозность», — отметил Ковалёв.