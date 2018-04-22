Скрипалей мог отравить 54-летний экс-сотрудник ФСБ, известный как Гордон?

Предполагаемый отравитель Скрипалей — 54-летний бывший сотрудник ФСБ , мастер джиу-джитсу. По данным издания Daily Mirror, экс-сотрудник ФСБ, известен как Гордон. Он использовал фиктивное имя Михаил Савицкис, а также еще два псевдонима.

Гордон, которого британские СМИ называют предполагаемым отравителей Скрипалей, по данным полиции уже покинул Великобританию, и у них никогда не появится возможности допросить его. По их версии, в целом к отравлению Скрипалей имеет отношение группа, в которую входили шесть человек. По данным издания, имя Гордона британские следователи выяснили после пятичасового допроса перебежавшего сотрудника ФСБ Бориса Карпичкова. Якобы они вместе в 90-е годы служили в разведке в Латвии . Карпичков охарактеризовал Гордона как человека хорошо образованного, тренированного и безжалостного. Агент обучался боевым искусствам и специализировался на джиу-джитсу. Кроме того, имеет юридическое образование, которое получил в Латвийском государственном университете в Риге. Полковник в отставке, ветеран службы внешней разведки Лев Корольков в интервью Business FM в принципе усомнился в этой информации. О разведчике-перебежчике по имени Борис Карпичков он услышал впервые:

Лев Корольков ветеран службы внешней разведки, полковник в отставке «Наличие вот этого вброса о том, что нашли неких подозреваемых — бывших сотрудников ФСБ, но я спросил у своих коллег бывших, говорю: слушай, а кто, когда бежал, я что-то такого не припоминаю? Это же редкие случаи, мы все знаем вот этих изменщиков коварных. Никто мне пока толком не смог сказать, был ли это вообще такой факт и человек с таким именем и фамилией. Все упирается в то, что никто не видел Скрипалей, а пока слова, но хотя бы аудиозапись, по которой можно идентифицировать, потому что следы-то эти остались, их всегда можно идентифицировать. Вот официальный анализ письменного сообщения — это не ее сообщение, оно даже не по-русски написано, не русским. Это как перевод с английского, сделанный иностранцем, вот так я бы сказал. Еще будет всплывать, потому что как-то надо выходить, точка-то не поставлена, так что Скрипали плотно привязаны, потому что они явились как бы „казусом белли“, поводом к войне».

Представитель Скотланд-Ярда отказалась прокомментировать РИА Новости публикацию газеты. Полковник запаса ФСБ, бывший руководитель подразделения КГБ по борьбе с терроризмом Владимир Луценко назвал расследование Daily Mirror издевательством над здравым смыслом.

Владимир Луценко Полковник запаса ФСБ, бывший руководитель подразделения КГБ по борьбе с терроризмом «Во-первых, сразу давайте поправимся, это не британская сторона, это пресса: по данным какого-то издания, которое ссылается на какие-то источники, близкие к следователю. Это опять же из этой же оперы, что гречневая каша и прочие вещи. Выглядит это, если серьезно говорить, с точки зрения профессионалов, просто комично. Источник якобы сообщил о том, что бывший сотрудник ФСБ или КГБ, источник — тоже беглый сотрудник наших спецслужб, который в Лондоне осел, и вот якобы на допросе сказал, что такая есть ситуация. Это все такая галиматья, что просто даже несерьезно обсуждать, это где-то на уровне „Пионерской правды“ или „Мурзилки“, больше ничего, тут сказать трудно даже. Какие там группы из бывших сотрудников Путин послал в Англию , чтобы отравить какого-то бывшего сотрудника, который никому не нужен, значит сейчас огромный международный скандал, чуть ли до войны не дошло. Ради чего это все было делать нашей стране? Это просто выглядит как издевательство над здравым смыслом».