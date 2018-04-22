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Резня в Варшаве и другие военные преступления русских предателей во Второй мировой
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Резня в Варшаве и другие военные преступления русских предателей во Второй мировой 

Русская семерка 47 минут назад
Фото: Русская семерка
Во время Великой Отечественной войны сотни тысяч граждан СССР стали предателями родины, перейдя на службу к немецко-фашистским захватчикам. Из более миллиона советских коллаборационистов 400 тысяч по национальности были русскими. Какие преступления они совершили?
Кровавые будни «Локотской республики»
Локотское самоуправление возникло на части территории Брянской, Курской и Орловской областей в ноябре 1941 года, после прихода немецких оккупантов. Там же из числа пожелавших сотрудничать с Вермахтом образовалась Русская освободительная народная армия (РОНА) под командованием бригадефюрера СС Бронислава Каминского.
Тогда же в этих краях развернулось масштабное партизанское движение. Для борьбы с ними Каминский и его сторонники не гнушались даже самых крайних мер. В результате серии спецопераций были полностью сожжены населенные пункты, жители которых подозревались в помощи партизанам. Среди них Кокоревка, Красная Слобода, Кокушкино, Чухраи, Алтухово и многие другие — всего более 20 сел и деревень. Оставшихся в живых селян выселили в другие районы. Заживо бойцы РОНА сожгли более 200 человек.
Всего в результате действий бригады Каминского было уничтожено более 10 тысяч человек. Сожжено около 7500 колхозных дворов, разрушено не менее 800 культурных и других общественных учреждений. Коллаборационисты также активно способствовали угону местных жителей на работу в Германию.
Палач в юбке
Одним из самых кровавых убийц среди русских коллаборационистов была женщина. Звали ее Антонина Макарова, или «Тонька-пулеметчица». В 1941 году она пошла добровольцем на фронт, где оказывала медицинскую помощь раненым. После разгрома ее подразделения Макарова скиталась по лесам, пока наконец не оказалась в расположении локотских коллаборационистов.
По ее собственным словам, она увидела, что русские живут там неплохо, а потому решила пойти на службу к фашистам. «Рабочим инструментом» для нее стал пулемет «Максим». В день к Макаровой приводили около 30 человек, бывало, что за сутки она могла исполнить три смертных приговора.
По официальным данным жертвами палача стали 1500 человек — в основном партизаны и местные жители. За каждый расстрел «Тонька-пулеметчица» получала 30 рейхсмарок. Не гнушалась Макарова и вещами убитых, которые присваивала себе.
Резня в Варшаве
Во время Варшавского восстания в августе 1944 года русские коллаборационисты из РОНА (ставшей к тому моменту 29-й гренадерской дивизией СС) «отличились» массовыми убийствами и насилием над местным населением. С первого дня боев в городе подразделения Каминского втянулись в массовые грабежи и мародерство — вычищали магазины и склады, квартиры, расстреливали попавшихся на их пути мирных поляков. Кроме того, люди Каминского изнасиловали двух немок, работавших медсестрами.
Действия распоясавшихся коллаборационистов вызвали возмущение даже у командиров Вермахта. Сам Каминский заявлял, что его бригада имеет право на мародерство, поскольку потеряла все имущество во время отступления из России.
О бесчинствах РОНА доложили фюреру Адольфу Гитлеру. В Берлине приняли решение утихомирить Каминского. 28 августа 1944 года коллаборационист был расстрелян.
Словацкий «вояж»
После убийства Каминского 29-я дивизия из Варшавы были отправлены в Словакию на подавление начавшегося в сентябре национального восстания. В нем приняли участие около 80 тысяч человек, включая подразделения словацкой армии и 15 тысяч чехословацких и советских партизан.
Военнослужащие 29-й дивизии СС остались верны себе: грабежи, изнасилования, массовые убийства и прочие карательные акции. Восстание удалось задавить, словаки потеряли более 12 тысяч человек. Действия коллаборационистов во время восстания стали последней каплей: 11 октября соединения РОНА были признаны недееспособными и распущены.
Преступники в папахах
«Отличилась» на ниве сотрудничества с фашистами и донские казаки. Из их числа в 1943 году была образована 1-я казачья дивизия. Подразделение действовало на территории Югославии против местных партизан. Казачьи коллаборационисты запятнали себя многочисленными военными преступлениями: расстрелы, грабежи, изнасилования.
Одно из самых чудовищных своих преступлений подразделение совершило в Боснийской Краине. 11 января 1944 года в ходе операции «Зажигательный факел» казаки 2-й кавказской бригады зверски расправились с тринадцатью югославскими комсомолками и тремя пионерами общины Градишка.
Средний возраст жертв составлял 15 лет. По пути из госпиталя неподалеку от села наткнулись на казачью засаду. Комсомолок и пионеров подвергали нечеловеческим пыткам. Глумившиеся над жертвами коллаборационисты вырезали на их груди пятиконечные звезды, насиловали и разрывали лошадьми живьем.
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