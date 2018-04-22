Радио: точка невозврата

Минстрой предложил отказаться от радиоточек в квартирах, заменив их точками подключения к интернету. Заместитель министра Андрей Чибис заявил, что сегодня радиоточками никто не пользуется, а интернет нужен всем.

А реализация этой идеи позволит убрать из подъездов сплетения проводов. По сути, это конец эпохи. Без проводного радио невозможно представить себе нашу историю XX века. Начавшаяся в 1925 году радиофикация стоила весьма недешево. Но в итоге голос Москвы пришел в каждый дом. По радио в полдень 22 июня 1941 года диктор Левитан сообщил о нападении фашистской Германии . Радио предупреждало москвичей о налетах немецкой авиации. «Говорит Москва. Работают все радиостанции Советского Союза» — раздавалось из приемников, и вся огромная страна, раскинувшаяся от Балтики до Тихого океана, узнавала об отмене продовольственных карточек, денежных реформах, запуске первого спутника, полете Гагарина, разрешении Карибского кризиса и многом-многом другом. Число приемников проводного радио приближалось к 100 миллионам.

Сейчас выскажу спорную мысль: проводное радио погубил не только технический прогресс, но и отсутствие конкуренции. Началось с одной программы, а кончилось всего тремя: Всесоюзным радио, «Маяком» и Третьей программой. Три кнопки было и у приемников — а зачем больше? Конкурентов не видно было даже на горизонте, а значит, не было необходимости совершенствоваться. А вокруг бурлила жизнь: развивались телевидение, эфирное радио. И проводное радио постепенно превратилось в анахронизм — в первую очередь в творческом плане. Неудивительно, что многие москвичи давно отказались от радиоточек. В проектах новых домов их порой не предусматривают. Хотя остается вопрос оповещения жителей о чрезвычайных ситуациях. Ведь проводное радио работает автономно, даже если прекратится подача электроэнергии. И потому в Москве в обязательном порядке оснащают радиоточками все общественные здания.

Но предложение Минстроя все же заставляет призадуматься. Казалось бы, что плохого в замене радиоточки точкой подключения к всемирной сети? Сейчас интернетом пользуется 73 процента населения страны, а в Москве этот показатель неумолимо приближается к 100 процентам. Но легко представить, что это приведет к монополизации рынка. Управляющие компании частенько жестко навязывают жильцам новостроек конкретных провайдеров, просто не пуская в дома их конкурентов. А результат отсутствия конкуренции всегда и везде одинаков: низкое качество и задранная цена. Как бы ни пришлось будущим новоселам оплачивать и «обязательную» интернет-точку, и дополнительно — услуги другого провайдера, предоставляющего качественные услуги.

В квартирах, которые получат москвичи по программе реновации, предусмотрен «смарт-стандарт»: распределительные сети для телевидения, телефона и интернета будут смонтированы для каждой квартиры в отдельности. Удобно, не придется тянуть провода от общего щитка на лестничной площадке. И, что важно, это не ограничивает выбор провайдера. Такие нормы должны, наверное, стать обязательными при проектировании всех новостроек.