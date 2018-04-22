Ещё
Полёты на воздушном шаре: 5 интересных мест в Подмосковье
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полёты на воздушном шаре: 5 интересных мест в Подмосковье 

The Challenger 44 минуты назад
Фото: The Challenger
Touch the sky  Как доехать: Московская область, Мытищинский район, деревня Грибки, улица Складская, дом 13.
Время работы: ежедневно, время полётов согласовывается с клубом.
Стоимость посещения: с человека в группе — от 3 390 рублей, дети до 10 лет включительно — 3 000 рублей.
Название организации передаёт ощущение, которое испытывает каждый человек во время полёта — ощущение, когда ты в прямом смысле можешь коснуться неба. Помимо десятка интересных программ, клуб предлагает услугу прыжков с парашютом — свободное падение в паре с инструктором со скоростью 200 километров в час (до земли, между прочим, четыре километра). Самые смелые могут выбрать самостоятельный прыжок с высоты 800 метров. И да — сейчас в клубе действует самая низкая цена, причём самая низкая она не только в России, но и в мире. Фото: shutterstock.com  «Аэровальс»
Как доехать: Московская область, г. Дмитров, ул. Правонабережная, 1Б.
Время работы: ежедневно, время полётов согласовывается с клубом.
Стоимость посещения: от 9 990 рублей с человека в группе; индивидуальный полёт — 14 990 рублей.
«Танцуй с облаками» — так звучит девиз клуба. И в этом нет ничего удивительного, ведь высота, на которой проходит полёт, сопоставима с высотой небоскрёба в 150 этажей. После приземления гостей ждёт церемония посвящения, диплом участника, шампанское и конфеты. О безопасности можно не волноваться: в компании работают специалисты, которые совершают более ста полётов ежегодно. А если вы захотите прокачать лётные навыки, то при клубе есть свой авиационный учебный центр для пилотов. Фото: shutterstock.com  Free Flight
Как доехать: площадь Генерала Кузнецова Яхрома, Дмитровский район, Московская область.
Время работы: ежедневно, время полётов согласовывается с клубом.
Стоимость посещения: от 8 000 рублей с человека в группе.
Для тех, кто не нашёл себе компанию, у клуба есть программа «Небесный трамвайчик» — любой желающий может присоединиться к группе численностью от шести до восьми человек. Сертификат для полёта действует в течение года. На счету компании более 17 000 пассажиров и 170 предложений руки и сердца, сделанных в воздухе. Клуб также организовывает корпоративные праздники в небе: триумфальный полёт, воздушный пир и привязной подъём. В общем, всё, что можно только пожелать. Фото: shutterstock.com  Magic Flight
Как доехать: Московская область, город Химки, ул. Лавочкина, д. 18.
Время работы: ежедневно, время полётов согласовывается с клубом.
Стоимость посещения: от 9 000 рублей с человека в группе.
В клубе Magic Flight есть самые разные шары: от классических цветных до шаров в форме сердца, купола или подарка. В зависимости от метеоусловий шар поднимается на высоту 500 метров и выше. Полёты совершаются из трёх зон — Дмитров, Истра и Жуковский. В стоимость включён трансфер из Москвы и обратно. Фото: shutterstock.com  «Аэронавт»
Как доехать: Московская область, Дмитровский район, деревня Подосинки, ул. Новые Подосиники, д. 89А.
Время работы: ежедневно, время полётов согласовывается с клубом.
Стоимость посещения: индивидуальный полёт для двоих — от 21 000 рублей.
Можно выбрать необычные программы: покататься на внедорожнике после полёта, разыграть друзей «выпадением» пилота из корзины (только валидол не забудьте — особо впечатлительным пригодится) или полетать на воздушном шаре в единственной в России корзине с прозрачным дном. У клуба есть множество спортивных медалей и кубков за достижения и соревнования. «Аэронавт» может провести полёт на воздушных шарах одновременно для 80 человек — идеально для большой (нет — огромной) компании. Фото: shutterstock.com Статьи по теме Где в Москве поиграть в кёрлинг Где в Москве покататься на лошадях Где в Москве поиграть в сквош 9 спортивных клубов, где можно поиграть в теннис
Запись «Полёты на воздушном шаре: 5 интересных мест в Подмосковье» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.
The Challenger: последние новости
14 самых лучших кроссовок для бега Как похудела Бритни Спирс: 6 секретов «Чтобы победить, нужно знать, что с тобой те люди, которым не всё равно». Истории школьников, выигрывавших олимпиады
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказалась помогать Всемирному банку264
Россия ударила по «ахиллесовой пяте НАТО»408
США предложили лишить российского золота694
На встрече G7 мишенью Фриланд станет Россия110
В Москве объявлено экстренное предупреждение5
Новости партнеров
Видео
02:13
В Ереване начались столкновения митингующих с полицией
В мире
04:07
В Москве объявлено экстренное предупреждение
Общество Новости Москвы
00:22
В Татарстане загорелась нефтяная скважина
Пожары Происшествия
01:18
Активы Вексельберга заморозили из-за санкций
Компании Политика
01:23
Составлен фоторобот подозреваемого в отравлении Скрипаля
Происшествия
01:00
Назван позывной якобы отравившего Скрипалей шпиона ФСБ
В мире
01:04
На встрече G7 мишенью Фриланд станет Россия
Политика
00:51
Порошенко отметил «ценность украинского паспорта»
В мире Украина
Кот проехал 130 км на подвеске автомобиля
Общество
Ограждение мусорного бака убило ребенка в Москве
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение