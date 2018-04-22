Полёты на воздушном шаре: 5 интересных мест в Подмосковье

Touch the sky Как доехать: Московская область , Мытищинский район, деревня Грибки, улица Складская, дом 13.

Время работы: ежедневно, время полётов согласовывается с клубом.

Стоимость посещения: с человека в группе — от 3 390 рублей, дети до 10 лет включительно — 3 000 рублей.

Название организации передаёт ощущение, которое испытывает каждый человек во время полёта — ощущение, когда ты в прямом смысле можешь коснуться неба. Помимо десятка интересных программ, клуб предлагает услугу прыжков с парашютом — свободное падение в паре с инструктором со скоростью 200 километров в час (до земли, между прочим, четыре километра). Самые смелые могут выбрать самостоятельный прыжок с высоты 800 метров. И да — сейчас в клубе действует самая низкая цена, причём самая низкая она не только в России , но и в мире. Фото: shutterstock.com «Аэровальс»

Как доехать: Московская область, г. Дмитров, ул. Правонабережная, 1Б.

Время работы: ежедневно, время полётов согласовывается с клубом.

Стоимость посещения: от 9 990 рублей с человека в группе; индивидуальный полёт — 14 990 рублей.

«Танцуй с облаками» — так звучит девиз клуба. И в этом нет ничего удивительного, ведь высота, на которой проходит полёт, сопоставима с высотой небоскрёба в 150 этажей. После приземления гостей ждёт церемония посвящения, диплом участника, шампанское и конфеты. О безопасности можно не волноваться: в компании работают специалисты, которые совершают более ста полётов ежегодно. А если вы захотите прокачать лётные навыки, то при клубе есть свой авиационный учебный центр для пилотов. Фото: shutterstock.com Free Flight

Как доехать: площадь Генерала Кузнецова Яхрома, Дмитровский район, Московская область.

Время работы: ежедневно, время полётов согласовывается с клубом.

Стоимость посещения: от 8 000 рублей с человека в группе.

Для тех, кто не нашёл себе компанию, у клуба есть программа «Небесный трамвайчик» — любой желающий может присоединиться к группе численностью от шести до восьми человек. Сертификат для полёта действует в течение года. На счету компании более 17 000 пассажиров и 170 предложений руки и сердца, сделанных в воздухе. Клуб также организовывает корпоративные праздники в небе: триумфальный полёт, воздушный пир и привязной подъём. В общем, всё, что можно только пожелать. Фото: shutterstock.com Magic Flight

Как доехать: Московская область, город Химки, ул. Лавочкина, д. 18.

Время работы: ежедневно, время полётов согласовывается с клубом.

Стоимость посещения: от 9 000 рублей с человека в группе.

Истра и В клубе Magic Flight есть самые разные шары: от классических цветных до шаров в форме сердца, купола или подарка. В зависимости от метеоусловий шар поднимается на высоту 500 метров и выше. Полёты совершаются из трёх зон — Дмитров Жуковский . В стоимость включён трансфер из Москвы и обратно. Фото: shutterstock.com «Аэронавт»

Как доехать: Московская область, Дмитровский район, деревня Подосинки, ул. Новые Подосиники, д. 89А.

Время работы: ежедневно, время полётов согласовывается с клубом.

Стоимость посещения: индивидуальный полёт для двоих — от 21 000 рублей.

Можно выбрать необычные программы: покататься на внедорожнике после полёта, разыграть друзей «выпадением» пилота из корзины (только валидол не забудьте — особо впечатлительным пригодится) или полетать на воздушном шаре в единственной в России корзине с прозрачным дном. У клуба есть множество спортивных медалей и кубков за достижения и соревнования. «Аэронавт» может провести полёт на воздушных шарах одновременно для 80 человек — идеально для большой (нет — огромной) компании. Фото: shutterstock.com Статьи по теме Где в Москве поиграть в кёрлинг Где в Москве покататься на лошадях Где в Москве поиграть в сквош 9 спортивных клубов, где можно поиграть в теннис

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