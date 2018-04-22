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Долина смерти в Эфиопии: как выглядит самое безжизненное место на планете
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Долина смерти в Эфиопии: как выглядит самое безжизненное место на планете 

Bigpicture.ru 20 минут назад
Фото: Bigpicture.ru
В северной части Афарской котловины на территории Эфиопии находится место, которое ученые называют геологической депрессией, а местные именуют Данакильской впадиной.
Если вам еще не стало не по себе от одних только названий, это место — одно из самых негостеприимных на планете. Все дело в том, что долина расположена над точкой разлома сразу трех тектонических плит на 125 метрах ниже уровня моря, что делает ее одним из самых горячих мест на земле — средняя температура там 35 градусов по Цельсию, но достигает и 50.
Вулканическая активность нагревает родниковые воды, выводя на поверхность серу и железо, которые оставляют зеленые, желтые и оранжевые разводы. А многочисленные гейзеры и серные источники обеспечивают полное отсутствие жизни в долине, оставляя за собой лишь красочные кислотные бассейны и минеральные озера.
The Atlantic
Цветные образования на поверхности горячих источников. Фото: Эрик Лаффордже (Eric Lafforgue: Getty)
Верблюжий караван, перевозящий мешки соли через соляную равнину. Фото: Карл Корт (Carl Court: Getty)
Фото с выдержкой около кратера активного вулкана Эрта-Але. Фото: Майк Коростелев (Mike Korostelev: Getty)
Фото: Вутрих Дидьер (Wuthrich Didier: Shutterstock)
Местный мужчина вручную выкапывает соляные блоки. Фото: Карл Корт (Carl Court: Getty)
Соляные горы у вулкана Даллол. Фото: Фреди Тюриг (Fredy Thuerig: Shutterstock)
Оранжевые воды озера Карум. Фото: Руайссвальд (Rweisswald: Shutterstock)
Фото: Эрик Лаффордже (Eric Lafforgue: Getty)
Соляные залежи, образовавшиеся вокруг гейзера. Фото: Танги Сен-Сира (Tanguy de Saint-Cyr: Shutterstock)
Гейзер вблизи. Фото: Танги Сен-Сира (Tanguy de Saint-Cyr: Shutterstock)
Источник серы близ озера Даллол. Фото: Эйнат Кляйн (Einat Klein: Shutterstock)
Серное озеро. Фото: Карл Корт (Carl Court: Getty)
Эрта-Але — постоянно активный базальтовый вулкан в центре долины. Фото: Гарри Ярвелайнен (Harri Jarvelainen: Getty)
Турист возле кратера Эрта-Але. Фото: Эрик Лаффордже (Eric Lafforgue: Getty)
Застывший поток лавы от кратера вулкана. Фото: Анастасия Коро (Anastasia Koro: Shutterstock)
Застывшая лава у кратера. Фото: Жи-Элль (Ji-Elle)
Минеральные отложения вблизи вулкана Даллол. Фото: Миклуа Маклай (Mikluha Maklai: Shutterstock)
Грибообразные минеральные отложения. Фото: Танги Сен-Сира (Tanguy de Saint-Cyr: Shutterstock)
Залежи серы крупным планом. Фото: Карл Корт (Carl Court: Getty)
Соляные озера долины: вид с воздуха. Фото: Мишель Тулуз (Michel Toulouse: Reuters)
Фото: Карл Корт (Carl Court: Getty)
Верблюжий караван на входе в Данакильскую впадину. Каждое утро сотни местных мужчин проделывают путь к впадине для добычи соли, которую они потом продают по всей стране. Фото: Захариас Абубекер (Zacharias Abubeker: AFP)
Покрытая солью ветка на поверхности озера. Фото: Карл Корт (Carl Court: Getty)
Фото: Карл Корт (Carl Court: Getty)
Фото: Зигфрид Модола (Siegfried Modola: Reuters)
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