Московское правительство выдало почти 450 тысяч патентов для мигрантов

Сергей Собянин сообщил о том, что за минувший год правительство Москвы выдало почти 450 тысяч патентов на работу. Чиновник также отметил, что в данный момент около ста тысяч мигрантов работают в городе нелегально. Об этом рассказал «Интерфакс»

Для получения патента гости столицы сдали экзамен по русскому языку, провели обследование у врачей и предоставили отпечатки пальцев в полицию. Тех, кто отказывается получать документ, выдворяют из страны, запрещая им работать в России . По сведениям мэра, стражи правопорядка привлекли к ответственности свыше 30 тысяч нарушителей.

Собянин напомнил о необходимости вести статистику мигрантов, вне зависимости от страны, из которой они прибыли. По его словам, уровень преступности среди мигрантов опустился почти на четверть.

Мы должны точно знать, зачем они приехали, что делают в Москве , платят или не платят налоги. По поручению президента МВД правительство России работают сейчас над совершенствованием законодательства, чтобы дать полиции полномочия дополнительного контроля за всеми иностранцами, приехавшими на работу в Россию

— Сергей Собянин