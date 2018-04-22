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В июне в леса Северной Осетии выпустят пять котят кавказского барса
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В июне в леса Северной Осетии выпустят пять котят кавказского барса 

АиФ Ставрополье 31 минуту назад
Фото: АиФ Ставрополье
Летом в леса Северной Осетии хотят выпустить пять подросших особей переднеазиатского леопарда.
Возвращение пятнистого хищника стало возможным благодаря совместному проекту «Русгидро» и Института проблем экологии и эволюции РАН.
Сейчас в Сочи подрастают малыши, которые вскоре отправятся по новым адресам: в Северную Осетию, Дагестан и Краснодарский край.
«Барс — это символ воинской доблести. Он издревле жил на кавказской земле, а сейчас практически истреблён, — говорит координатор проекта в РСО-Алания Артур Алибеков. — Он ещё и экорегулятор. В его отсутствие в горах массово развелись волки и шакалы».
Проект уникален. Он включает в себя проведение научных исследований, изучение кормовой базы для хищников, природоохранные мероприятия и экопросвещение общества.
Первый шаг уже сделан. Вернее, 30 шагов. По заказу активистов изготовили бронзовые оттиски леопардовых лап в натуральную величину, которые разойдутся во все стороны света от Чугунного моста во Владикавказе.
Мост уже несколько лет украшают фигуры каменных барсов. Городские власти проект одобрили. Он станет частью архитектурного облика центральной части города и привлечёт туристов. Планируют разместить неподалёку на природном камне латунную информационную табличку с QR-кодом.
Также по программе экопросвещения из депо на днях вышел необычный трамвай, который волонтёры назвали «ЛеоВай».
Вагон сначала восстановили за спонсорские средства, а потом раскрасили под пятнистого хищника художники из творческого объединения «Портал». В дальнейшем трамвай будет оснащён системой автоматического информирования. Пассажирам расскажут о программе восстановления кавказского барса.
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