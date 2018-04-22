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На двухуровневой развязке на Ташкентской — Демократической разобрали парники
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На двухуровневой развязке на Ташкентской — Демократической разобрали парники 

63.ru 39 минут назад
Фото: 63.ru
В Самаре рабочие закончили первый этап строительства двухуровневой развязки на пересечении улиц Ташкентской и Демократической. Они полностью разобрали парники, которые установили на дороге.
— Балки на обеих сторонах путепровода соединяли бетоном. «Теплицы» построили, чтобы не было дефектов, — пояснили строители.
В понедельник, 23 апреля, путепровод передадут участок рабочим под укладку асфальта.
Двухуровневую развязку обустраивают вместо кольцевого пересечения. По Демократической автомобили смогут проезжать на нижнем уровне. А расположенная выше Ташкентская соединит Солнечную и Московское шоссе.
На данный момент готовность реконструкции улицы Ташкентской в Самаре составляет примерно 90%. Рабочие завершили обустройство новой проезжей части. Сейчас они делают тротуары и устанавливают фонари. Местные жители просили исправить некоторые недочеты на Ташкентской. О том, что здесь изменится, можно узнать из фоторепортажа.
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