На двухуровневой развязке на Ташкентской — Демократической разобрали парники

Самаре рабочие закончили первый этап строительства двухуровневой развязки на пересечении улиц Ташкентской и Демократической. Они полностью разобрали парники, которые установили на дороге.

— Балки на обеих сторонах путепровода соединяли бетоном. «Теплицы» построили, чтобы не было дефектов, — пояснили строители.

В понедельник, 23 апреля, путепровод передадут участок рабочим под укладку асфальта.

Двухуровневую развязку обустраивают вместо кольцевого пересечения. По Демократической автомобили смогут проезжать на нижнем уровне. А расположенная выше Ташкентская соединит Солнечную и Московское шоссе.

На данный момент готовность реконструкции улицы Ташкентской в Самаре составляет примерно 90%. Рабочие завершили обустройство новой проезжей части. Сейчас они делают тротуары и устанавливают фонари. Местные жители просили исправить некоторые недочеты на Ташкентской. О том, что здесь изменится, можно узнать из фоторепортажа.