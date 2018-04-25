Под Ярославлем из придорожного кафе сбежали два медведя

Одного из них пришлось застрелить.

Животных содержит собственник кафе «Генацвале», которое расположено на трассе М-8. В 2012 году у него уже изымали диких зверей по решению Арбитражного суда.

Информация о сбежавших из клетки медведях поступила в департамент охраны окружающей среды и природопользования в воскресенье, 22 апреля. Работники кафе смогли самостоятельно загнать самца обратно в клетку. Медведицы успела выбраться на волю и убежала в сторону деревни Коромыслово. На место выехал егерь Гаврилов-Ямского отделения Общества охотников и рыболовов и застрелил животное. Никто не пострадал.

В 2017 году департамент проверял это приодорожное кафе и требовал вернуть медведей в собственность государства, но предприниматель не реагировал на предписания.