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Под Ярославлем из придорожного кафе сбежали два медведя
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Под Ярославлем из придорожного кафе сбежали два медведя 

АиФ 16 минут назад
Фото: АиФ
Одного из них пришлось застрелить.
Животных содержит собственник кафе «Генацвале», которое расположено на трассе М-8. В 2012 году у него уже изымали диких зверей по решению Арбитражного суда.
Информация о сбежавших из клетки медведях поступила в департамент охраны окружающей среды и природопользования в воскресенье, 22 апреля. Работники кафе смогли самостоятельно загнать самца обратно в клетку. Медведицы успела выбраться на волю и убежала в сторону деревни Коромыслово. На место выехал егерь Гаврилов-Ямского отделения Общества охотников и рыболовов и застрелил животное. Никто не пострадал.
В 2017 году департамент проверял это приодорожное кафе и требовал вернуть медведей в собственность государства, но предприниматель не реагировал на предписания.
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