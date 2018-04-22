Из каких городов на Русь пришли все ереси

В ранней истории русского христианства Новгород и Псков занимают особую роль. Во-первых, именно на этих территориях имела место вотчина княгини Ольги, которая начала крещение Руси до Крещения Князя Владимира.

Сюда же была отправлена первая безуспешная католическая делегация с епископом Адальбертом во главе, которая потерпела фиаско. И здесь же, в Новгороде, вспыхнули первые языческие антихристианские восстания, которые вылились в пресловутое ответное «крещение огнём и мечом».

Но помимо всех этих драматических событий, Новгород и Псков стали и своеобразной отправной точкой двух самых масштабных ересей первых веков христианства на Руси. Движения стригольников и ереси жидовствующих.

Стригольники

И рассмотрение Новгорода и Пскова в таком свете и верно, и не верно одновременно. Да, действительно, первые упоминания о стригольниках относятся именно к Новгороду, а одним из основателей этой секты был некто «стригольник» (цирюльник) и пскович Карп. Как минимум, о том, что «был некий человек, исполненный гнусных и скверных дел, по имени Карп, по ремеслу стригольник, живший во Пскове» указывает в летописи Иосиф Волоцкий

Но стоит отметить, что проникновение религиозных предшественников и стригольников, и жидовствующих началось значительно раньше, и не только с Северо-Запада. К примеру, в Никоновской летописи указано, что ещё в 1004 году киевский митрополит Леонт заключил под стражу еретика «Адриана-скопца». А в 1123-м уже митрополит Никита посадил в тюрьму некоего «злого еретика Дмитра».

По мнению Карташева, автора «Очерков по истории Русской Церкви », эти предтечи стригольников были представителями балканской ереси «богомилов». Не вдаваясь в подробности стоит сказать, что богомилы, судя по Книге Голубиной (одному из их главных доктринальных трудов, дошедших до наших дней) были дуалистической и гностической сектой. При этом одной из основных их черт была подчёркнутая аскетика и нестяжательство.

Это важно отметить, поскольку последующий пафос борьбы с официальной церковью и стригольников, и жидовствующих также был мотивирован нестяжательностью и призывом к аскетизму, а в частности, отказу от «симонии», то есть, поставления священников и епископов за деньги.

Во второй половине XIV в Русской Церкви разгорелся спор о правомочности поставления некоторых епископов на их кафедры. Более того, некоторые русские князья поддержали это возмущение и говорили о «продажности греков».

Ровно на эти годы, а именно на 1375-й, приходится и упоминание о поимке и казни псковско-новгородских стригольников. Однако в летописях говорится о том, что некая ересь завелась в Новгороде ещё за 20 лет до этих событий, и ей активно противостоял Новгородский архиепископ Моисей.

Иными словами, ересь тлела все эти годы, и не только в Новгороде, а уже по всей Руси, но в «полуподпольном режиме», а очередной всплеск полемики о симонии стал катализатором активной проповеди стригольников.

Жидовствующие

Ещё более тесно с Европой и Балканами, нежели стригольники-богомилы, были связаны жидовствующие. Они появились уже во второй половине XV века, и снова в Новгороде. На этот раз даже их лидер и первый проповедник пришёл извне.

В 1470 году новгородцы, ещё пытавшиеся отстоять свою полную автономию от Москвы , по сговору с поляками, пригласили к себе литовского князя Михаила Олельковича. Сам князь был православным по вероисповеданию, но он приехал с пышной европейской свитой, среди которой был некий лекарь Захария, представитель средневекового европейского еврейства. Он-то и стал первым проповедником новой секты на Руси.

Что же касается самого этого религиозного течения, то в Болгарии , то есть, снова на Балканах, ещё в XIV веке проводился православный собор именно против «жидовствующих».

Что интересно, князь Михаил со свитой продержались в Новгороде всего год, Иван III в 1471 году оккупировал Новгород и изгнал Михаила. Но ересь уже проникла в круги и новгородской знати, и духовенства. В частности, адептами нового течения стали священники Алексий и Диониса. И вот их уже Иван III забрал в Москву. Так ересь получила свое дальнейшее распространение.

При этом и в Новгороде она не исчезла. В 1484 году известен случай полемики архиепископа Геннадия Новгородского и игумена Захарии о порядке причащения, и снова о симонии. Захария в итоге также отправился в Москву, под крыло Ивана III, поскольку противостояние Новгорода и Москвы все более усугублялось, и внезапно жидовствующие стали инструментом в политической борьбе великого князя Московского против излишней церковной и политической воли новгородцев.

Впрочем, отвлекаясь от темы стоит сказать, что в итоге Иван III сам устроил следствие и осуждение этих еретиков, поскольку и с политической точки зрения они были слишком вольнодумны.

Что же касается Новгорода, то здесь борьбу с еретиками в те годы вёл Геннадий Новгородский. И вёл её достаточно жестко, вплоть до массовых казней.

Близость к Европе

Если абстрагироваться от собственно религии и посмотреть на политические аспекты, то понятно, почему Новгород и Псков стали началом пути двух этих ересей.

Во-первых, это территориальная и политическая близость к Европе и самые разнообразные и тесные с ней связи. Во-вторых, неприятие возвышения Москвы и централизации власти. И Псков, и Новгород долгое время были слишком вольными государствами, которые отстаивали свою независимость, в том числе, и угрозами смены веры, например, унией с католиками.

Третья же причина была скорее интеллектуальной. В силу своего уникального положения и новгородцы, и псковичи были менее консервативны и открыты «новым веяниям», через которые приходили и еретические учения.

К тому же что стригольничество, что ересь жидовствующих в основе своей критики несли резкое неприятие симонии и «развращённости нравов в Церкви», что само по себе было симпатично очень многим идеалистически настроенным людям.