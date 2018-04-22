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В Ессентуках и Пятигорске ищут двух пропавших дедушек
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В Ессентуках и Пятигорске ищут двух пропавших дедушек 

АиФ Ставрополье 52 минуты назад
Фото: АиФ Ставрополье
Двух пенсионеров 86 лет, не вернувшихся домой, ищут в городах-курортах КМВ, сообщил корреспонденту STAV.AIF.RU координатор поискового отряда «Лиза Алерт» в Ставропольском крае Дмитрий Батин.
«В Ессентуках волонтёры совместно с сотрудниками противопожарной и аварийно-спасательной службы расклеивают ориентировки на улицы, на которых предположительно может находиться Ратмир Пак. Одновременно в Пятигорске другая группа добровольцев ищет Енока Саркисяна», — рассказал он.
Ранее сообщалось, что 86-летний Ратмир Павлович Пак ушёл из дома 19 апреля, и до сих пор о нём ничего не известно. Это худощавый седой старик в очках, с наруениями слуха. Был одет в синий пуховик с голубыми вставками, чёртные полусапожки и серую фуражку.
21 апреля в Пятигорске пропал ещё один 86-летний мужчина, нуждающийся в медицинской помощи. Енок Алагарович Саркисян, высокий, седой старик с носом с горбинкой, в флисовой серо-бело-чёрной куртке в синих штанах и чёрных шлёпках также вышел из дома и не вернулся.
Всех, кто обладает информацией об этих людях, просят обращаться по номеру телефона 102 или 8-800-700-54-52.
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