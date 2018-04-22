26 мая в Казани состоится официальное открытие мотосезона

Традиционно открытие мтотосезона пройдет в конце мая, так как к этому времени уже устанавливается теплая погода. Программа мероприятия и маршрут байкеров пока не согласованы с мэрией города. Предварительно, праздник начнется на ипподроме. Принять участие в нем могут все желающие. Программа открытия держится в секрете, известно, что продлится она примерно три часа. После этого все мотоциклисты двинутся колонной в байк-центр, который расположен на ул. Тэцевской.

«Мы планируем с ипподрома выехать на Южную трассу, затем по Ямашева, Амирхана, через авторынок на улицу Миля и оттуда на Тэцевску. По такому маршруту мы ездили раньше, но с администрацией города в этом году еще не согласовывали», — отметил Вячелав.

В байк-центре гостей праздника ждет дружеская посиделка и музыкальная программа. В мероприятии также смогут принять участие все желающие, завершится она в районе 23.00.

Самары, Оренбурга, Йошкар-Олы, Саратова, «Ежегодно в открытии мотосезона принимают участие более 400 человек, среди которых около 150 — это гости из Уфы Тольятти , Нижнего Новгорода, Чебоксар Волгограда , Владимира и Магнитогорска », — говорит Вячеслав Саввтин.

Кстати, в 2018 году казанскому отделению мотоклуба «Ночные волки» исполняется 15 лет. К празднованию Дня рождения, которое отметят в середине июля, байкеры готовят грандиозную программу.