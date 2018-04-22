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Энергетики МОЭСК восстановили электроснабжение в ТиНАО, на востоке и западе Подмосковья
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Энергетики МОЭСК восстановили электроснабжение в ТиНАО, на востоке и западе Подмосковья 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Москва24
Энергетики ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (МОЭСК) (входит в ГК «Россети») восстановили электроснабжение в ТиНАО, а также на востоке и западе Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«Одна ночь потребовалась энергетикам ПАО «МОЭСК», чтобы восстановить электроснабжение потребителей по линиям электропередач 6-10 кВ в ТиНАО, на востоке и западе Подмосковья, нарушенное мощнейшим грозовым фронтом, обрушившимся на столичный регион 21 апреля», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что на данный момент продолжаются аварийно-восстановительные работы на линиях 6-10 кВ в Раменском, Серпуховском и Подольском районах области, в Клинском — на севере Подмосковья. В восстановительных работах задействовано 126 бригад в составе 739 человек и более 170 единиц спецтехники. Оперативная подача электроэнергии обеспечивается при помощи 102 передвижных электростанций суммарной мощностью 39,2 МВт.
Как ранее сообщали в пресс-службе компании, во всех филиалах ПАО «МОЭСК» в связи с непогодой введен особый режим работы. Во всех районах электрических сетей МОЭСК было организовано дежурство персонала с аварийной готовностью один час, включая бригады по ремонту воздушных ЛЭП и оборудования распределительных сетей. Также была установлена связь с местными органами МЧС и оперативными штабами органов исполнительной власти
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