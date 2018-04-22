Энергетики МОЭСК восстановили электроснабжение в ТиНАО, на востоке и западе Подмосковья

«Одна ночь потребовалась энергетикам ПАО «МОЭСК», чтобы восстановить электроснабжение потребителей по линиям электропередач 6-10 кВ в ТиНАО, на востоке и западе Подмосковья, нарушенное мощнейшим грозовым фронтом, обрушившимся на столичный регион 21 апреля», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что на данный момент продолжаются аварийно-восстановительные работы на линиях 6-10 кВ в Раменском , Серпуховском и Подольском районах области, в Клинском — на севере Подмосковья. В восстановительных работах задействовано 126 бригад в составе 739 человек и более 170 единиц спецтехники. Оперативная подача электроэнергии обеспечивается при помощи 102 передвижных электростанций суммарной мощностью 39,2 МВт.