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В марте уволено 500, безработица грозит ещё 2000 уфимцам
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В марте уволено 500, безработица грозит ещё 2000 уфимцам 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
За март уволено около 500 уфимцев, с начала года две тысячи человек, безработица грозит еще 2000 работников. Об этом сообщил Центр занятости населения Уфы. За март 31 предприятие столицы Башкирии уволило 485 работников. С начала года эта цифра достигла 1 993 человека со 109 предприятий и организаций. Под риском увольнения находятся 2 173 человека. Месяц назад Центр занятости Уфы назвал около 2500 сотрудников, подлежащих увольнению в ближайшее время. Из уволенных в марте трудоустроено 113 человек. 372 — ищут работу. Всего с начала года в эту категорию попали 1270 уфимцев, лишенных заработка. По данным Центра занятости населения Уфы, сегодня в столице 5,1 тысячи официально зарегистрированных безработных. Всего на учете состоят около 5,8 тысячи уфимцев. Уровень регистрируемой безработицы в Уфе 0,86%. Число «официальных» вакансий за прошлую неделю немного увеличилось, их 19,4 тысячи.
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