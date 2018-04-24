Уфимец выиграл в лотерею автомобиль

«Автомобиль разыгран! Итоги специальной акции» — такое сообщение появилось на сайте компании, которая проводила розыгрыш автомобиля. Тысячи людей ринулись проверять, а не они ли стали тем самым обладателем «железного коня».

Однако удача улыбнулась нашему земляку.

— Автомобиль получает житель Уфы . Вот его номер телефона: 8 (927) XXX-50-50. Мы благодарим всех участников и поздравляем победителя! Информацию о выигрыше уфимец узнает из СМС, а также по электронной почте — уже отправили специальное письмо, — рассказали в компании.

Известно, что везунчик приобрел билеты на сумму 500 рублей в период со 2 по 22 апреля и выиграл машину стоимостью 1 500 000 рублей. В условиях акции указано, что победитель может забрать автомобиль или его денежный эквивалент.