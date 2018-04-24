Ещё
Уфимец выиграл в лотерею автомобиль
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Уфимец выиграл в лотерею автомобиль 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
«Автомобиль разыгран! Итоги специальной акции» — такое сообщение появилось на сайте компании, которая проводила розыгрыш автомобиля. Тысячи людей ринулись проверять, а не они ли стали тем самым обладателем «железного коня».
Однако удача улыбнулась нашему земляку.
— Автомобиль получает житель Уфы. Вот его номер телефона: 8 (927) XXX-50-50. Мы благодарим всех участников и поздравляем победителя! Информацию о выигрыше уфимец узнает из СМС, а также по электронной почте — уже отправили специальное письмо, — рассказали в компании.
Известно, что везунчик приобрел билеты на сумму 500 рублей в период со 2 по 22 апреля и выиграл машину стоимостью 1 500 000 рублей. В условиях акции указано, что победитель может забрать автомобиль или его денежный эквивалент.
ufa1.ru: последние новости
Последствия урагана: в Уфе стихия снесла кровлю и с корнем вырвала деревья Шаурма, фаршированная насваем: в Уфе в киоске обнаружили десятки пакетиков «табака» Китайцы планируют построить в Башкирии цементный завод
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин подпишет «беспрецедентный указ»
Пентагон уличили во лжи о российской ПВО170
Порошенко обратился с просьбой к националистам37
В России нет денег на будущие пенсии59
Для россиян хотят ввести новые штрафы166
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
00:24
Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто
Происшествия Другое
15:14
Лишний олигарх: США выдавливают Дерипаску из «Русала»
Экономика Статьи
00:18
На Украине задержали «доверенное лицо Путина»
Украина Происшествия
00:58
Армянская весна
СНГ В мире
00:59
На Москву обрушится торнадо
Погода Новости Москвы
01:31
Армяне встретили отставку Саргсяна ликованием
Кавказ В мире
00:58
Захарова отреагировала на ситуацию в Армении
Политика
01:29
Китаец упал с аттракциона и умер
Происшествия Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение