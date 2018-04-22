На дом депутата Пустошкинского районного Собрания от «Яблока» напали в третий раз 

Поздно вечером 21 апреля 2018 года двумя кирпичами было разбито окно в спальне частного дома в Пустошке, где проживает депутат Собрания депутатов Пустошкинского района от партии «Яблоко» Светлана Василькова. Ккак сообщает пресс-служба регионального отделения партии, камни упали на постель, Василькова в этот момент находилась рядом. Полиция была вызвана на место преступления, Светлана Василькова написала заявление о возбуждении уголовного дела. Вечером 21 апреля во всем городе Пустошка было отключено уличное освещение. Установить и задержать нападавших по горячим следам не удалось, отметили в партии. Это уже третье нападение на дом Светланы Васильковой: первое произошло ночью 4 августа 2017 года, второе — 3 марта 2018 года. Светлана Василькова и руководитель регионального отделения «Яблока» Лев Шлосберг связывают нападения с профессиональной деятельностью депутата Васильковой. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».