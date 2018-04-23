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Президент Korean Air Lines уволил двух дочерей с руководящих должностей за вспышки ярости
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Президент Korean Air Lines уволил двух дочерей с руководящих должностей за вспышки ярости 

Newsru.com 2 часа назад
Фото: Newsru.com
Президент Korean Air Lines Чо Ян-хо отправил в отставку с руководящих постов двух своих дочерей из-за их агрессивного поведения на публике, сообщает агентство
Bloomberg
Ранее сообщалось, что младшая дочь бизнесмена Чо Хен-мин, занимавшая пост исполнительного директора крупнейшего авиаперевозчика страны, во время деловой встречи в гневе
швырнула
бутылкой с водой в сотрудника рекламного агентства, так как ей не понравился его отчет о работе.
Позже женщина извинилась за несдержанность, однако после сообщения о скандале акции Korean Air Lines на бирже упали на 6,3%. Южнокорейская полиция, которая расследует инцидент, провела обыск в штаб-квартире авиакомпании. Чо Ян-хо вскоре заявил, что уволит обеих дочерей, заменив их профессиональными бизнес-менеджерами.
Такая же вспышка ярости в 2015 году закончилась для старшей сестры Чо Хен-мин — Чо Хён-аа —
лишением свободы. Скандальный инцидент произошел в декабре 2014 года на борту самолета Korean Air Lines, когда лайнер выходил на взлет в аэропорту в Нью-Йорке.
Чо Хён-аа, которая в тот момент занимала пост вице-президента авиакомпании, вывело из себя то, что стюардесса подала ей орешки в бумажной упаковке, а не на тарелочке, как положено по протоколу. Женщина распорядилась, чтобы стюардесса покинула борт. В итоге взлет был отложен, а самолет вернулся в терминал аэропорта.
В феврале 2015 года суд Южной Кореи вынес приговор по делу 41-летней Чо Хён-аа. Женщину признали виновной в нарушении правил авиационной безопасности и приговорили к одному году лишения свободы.
Однако, в общей сложности Чо Хён-аа провела за решеткой только пять месяцев. Уже в мае того же года она досрочно вышла на свободу. После скандала и суда женщина вынуждена была уйти в отставку с ответственного поста в авиакомпании, но стала управляющей сети отелей Kal Hotel Network, входящей в бизнес-империю своего отца.
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