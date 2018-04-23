С корабля — на экскурсию: моряки-курсанты сошли на землю Шри-Ланки

Экзотическая природа оставила непередаваемые впечатления.

Учебный корабль «Перескоп» с российскими курсантами на борту прибыл к берегам Шри-Ланки . Курсанты военно-морского института сошли на сушу — многие из них увидели субэкваториальные пейзажи своими глазами впервые в жизни.

Матросы быстро сдружились с ланкийскими торговцами: в то время, как одни из них начали петь вместе с курсантами песни под народные инструменты, другие, забыв про свои товары, с гордостью рассказывали о своем флаге.

В течение экскурсии курсанты посетили огромный контактный зоопарк. Одним из самых запоминающихся моментов для россиян стала встреча с символом острова — слоном. В заповеднике живут разные поколения животных: и старые, и молодые, и совсем маленькие слонята. Всех их можно было покормить и сфотографироваться. Встреча со слонами оставила у моряков множество впечатлений.

Еще одним из пунктов для посещения стала фабрика чая — того самого, которым некогда был наполнен весь СССР. А в местном ботаническом саду курсантам показали дерево, которое посадил лично император Николай II

Российские моряки-курсанты остались под большим впечатлением от удивительной атмосферы Шри-Ланки. Передохнув, «Перескоп» продолжает учебный рейс. Отчалив от экзотических берегов, корабль уходит все дальше от родины, чтобы увидеть еще больше интересного.