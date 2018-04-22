В шести дворах КАО установят детские качели

В Калининском округе Тюмени власти благоустроят шесть детских площадок. Новые игровые комплексы появятся у дома №119 на улице Волгоградской, дома №104/2 на улице Демьяна Бедного, дома №79 на улице Локомотивной, дома №8а на улице Флотской и домов №73/2 и 73/3 на улице Ямской.

Закупает качели управа Калининского округа Тюмени. Деньги выделают из городского бюджета. Сейчас власти ищут поставщика.

— Подрядчик должен будет поставить более 40 штук малых архитектурных форм. Это качели, тренажеры и игровые комплексы, — сообщается на сайте госзакупок. — Их купят максимум за 5 миллионов 600 тысяч рублей. Подрядчика определят в середине мая.

Во дворах появятся как одиночные качели, так и игровые комплексы с горками и песочницами. Для спортсменов установят различные турники.