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В шести дворах КАО установят детские качели
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В шести дворах КАО установят детские качели 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
В Калининском округе Тюмени власти благоустроят шесть детских площадок. Новые игровые комплексы появятся у дома №119 на улице Волгоградской, дома №104/2 на улице Демьяна Бедного, дома №79 на улице Локомотивной, дома №8а на улице Флотской и домов №73/2 и 73/3 на улице Ямской.
Закупает качели управа Калининского округа Тюмени. Деньги выделают из городского бюджета. Сейчас власти ищут поставщика.
— Подрядчик должен будет поставить более 40 штук малых архитектурных форм. Это качели, тренажеры и игровые комплексы, — сообщается на сайте госзакупок. — Их купят максимум за 5 миллионов 600 тысяч рублей. Подрядчика определят в середине мая.
Во дворах появятся как одиночные качели, так и игровые комплексы с горками и песочницами. Для спортсменов установят различные турники.
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