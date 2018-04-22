Владимир Ленин: что он сделал хорошего для России

Даже в настоящее время существует немало людей, для которых Ленин — наше всё и, по убеждению которых, для России он сделал очень много хорошего. Ди и не бывает так, чтобы исторический деятель был либо исключительно положительным, либо полностью отрицательным героем. Всегда находятся в его биографии какие-нибудь деяния, отклоняющиеся от его основной линии поведения, характеризующие его с противоположной стороны.

Кроме того, революция ведь — дело не одного человека. И было бы глупо сваливать весь ее негатив на одного Ленина. Революция есть движение огромных масс народа. А раз так, то, значит, с ее помощью люди пытаются решить, иногда запоздало и извращённо, какие-то очевидно назревшие в обществе проблемы. Вообще, говорят, всякая революция — это отражение породившего её режима. [С-BLOCK]

Даже если некоторые утверждают, что та или иная проблема в итоге обязательно была бы решена в России, только менее кровавым способом, чем революция, то мы ведь имеем дело с реальной историей, не терпящей сослагательного наклонения. Иногда можно услышать, что вестернизация России была бы проведена в любом случае, только менее болезненно, чем это сделал Пётр Великий. Но ведь в реальности осуществил её именно он — ему и заслуженная слава, как бы её ни оценивали. Или считается, что крепостное право было бы непременно отменено, и Александр II только подписал манифест, фактически подготовленный его отцом. Но ведь именно он его подписал — поэтому именно он и остался в истории как Царь-освободитель.

Главное — все революции оставляют после себя наследие, которое десятилетия спустя признается новыми властями, на словах порой отвергающими идеологию и дела революции,. Прежде всего потому, что многие из назревших преобразований внедряются революцией резко, без долгих парламентских дебатов. Ну, а коли вождём революции был Ленин, то справедливо отдать пальму первенства в решении проблем именно ему. Поэтому, конечно, постановка вопроса о том, что хорошего сделал для России Ленин, вполне правомерна, и односложным ответом здесь не отделаться. [С-BLOCK]

Итак, начнём, пожалуй, с того наследия революции Ленина, которое столь прочно вошло в нашу жизнь, что без него мы её просто не представляем. Список таков:

— упразднение сословий, уравнение людей в правах независимо от их рождения (ограничения существовали до 1936 года как раз таки для лиц бывших привилегированных сословий), «общество равных стартовых возможностей»; — уничтожение различий в правах, связанных с вероисповеданием, а также разрешение публично не исповедовать никакой веры, отделение школы и семьи от церкви; — уничтожение национальных ограничений; разрешение создавать национально-территориальные самоуправляющиеся области (доныне являющиеся основой федеративного устройства России!), преподавать в школах и развивать печать на национальных языках; — равноправие женщин и мужчин, введение гражданского брака, разрешение развода, уравнение в правах незаконнорожденных детей с законнорожденными; — право на общественное призрение и воспитание детей родителей, занятых трудом; — право на обеспечение государством после потери трудоспособности; — обязанность государства предоставить каждому гражданину образование (до определенного уровня; уровень этот, как мы знаем из советской истории, неизменно повышался).

Заметим, что названные преобразования являются, по существу, либеральными и демократическими и доныне составляют фундамент гражданско-правового строя России. Всегда найдутся те, кто будет утверждать, что для России было бы лучше, если бы реформы были осуществлены мирным путём. Ну что же их тогда не провели или хотя бы не провозгласили те оппоненты Ленина, которые обладали властью до него? Сам Ленин всегда признавал, что большинство задач, которые решает его революция, — буржуазно-демократические. Но буржуазия оказалась неспособна их решить, и теперь вот российский пролетариат вынужден доделывать за нее историческую работу. [С-BLOCK]

Добавим ещё, что от вышеуказанных достижений не может отказаться ни одно современное демократическое государство, если оно хочет остаться демократическим. Как бы сказал, наверное, сам Ленин, такова — диалектика истории.