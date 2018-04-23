В новостройках Петербурга появятся места для зарядки электрокаров

Сейчас в пятимиллионном Санкт-Петербурге зарегистрировано всего 47 электрокаров. А согласно поправкам в нормативы застройщиков обяжут готовить для таких автомобилей не менее пяти процентов мест на парковках.

— Это попытка разорвать замкнутый круг, — говорит автор поправок, руководитель центра экспертиз Александр Карпов . — Все понимают, что за электроавтомобилями — будущее, но сегодня люди не покупают такие машины в первую очередь из-за отсутствия инфраструктуры.

Если для того, чтобы заполнить полный бак топлива, требуется не больше пяти минут, то зарядка электромобиля занимает от сорока минут до восьми часов. Соответственно, владельцы электрокаров не могут заехать на заправочную станцию, например, по дороге на работу. И в идеале, как говорит Карпов, возможность зарядить автомобиль должна быть дома. Этот вопрос легко решают владельцы коттеджей — они сами покупают зарядные станции и подключают их к электросети. Но в условиях городской квартиры, а тем более многоэтажки, такое оборудование не установить. Сейчас в Петербурге действует 27 зарядных станций для электроавтомобилей, но большинство из них сосредоточены в торговых центрах или на АЗС. Зарядка автомобилей осуществляется и в нескольких жилых домах — розетки ставили управляющие компании после обращений жильцов. Но это разовые мероприятия, и если в доме еще пять-десять жильцов купят себе электрокары, то электросеть придется модернизировать.

Застройщиков обяжут готовить для электрокаров не менее пяти процентов мест на парковках

Соответственно, суть поправок в ПЗЗ в том, чтобы застройщики еще на этапе возведения здания предусмотрели в паркинге несколько мест, к которым возможно подсоединить зарядную станцию. После того как поправки вступят в силу, застройщики будут обязаны проектировать здания уже с заправочными станциями. Без этого разрешения на строительство они не получат. Соответственно, первые дома, «доброжелательные» к владельцам электрокаров, появятся на карте Петербурга через три-четыре года. С этого времени, как считает Карпов, в городе начнет расти число электроавтомобилей. Но, конечно, как признает эксперт, поначалу их число в общем транспортном потоке все равно окажется ниже статистической погрешности. Перелом, по его расчетам, должен наступить примерно через двадцать лет, когда электрокары станут доступнее, а инфраструктура — богаче.