Глава Минобороны ФРГ предложила реформировать механизм принятия решений в ЕС

БЕРЛИН, 22 апреля. / ТАСС /. Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен полагает, что нужно реформировать механизм принятия внешнеполитических решений в ЕС , заменив принцип единогласия принципом большинства. Об этом она заявила в интервью, которое опубликовано в воскресенье в газете Bild am Sonntag.

"Механизм принятия решений можно было бы изменить, — сказала она. — Тот факт, что мы можем представить миру наш европейский ответ только при согласии всех 28 государств-членов до последнего, не делает вклад в будущее. Обстановка в мире требует иногда быстрых общих действий. В том, что касается внешнеполитических тем, мы должны обсудить вопрос принятия решений большинством".