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Глава Минобороны ФРГ предложила реформировать механизм принятия решений в ЕС
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Глава Минобороны ФРГ предложила реформировать механизм принятия решений в ЕС 

ТАСС 1 час назад
БЕРЛИН, 22 апреля. /ТАСС/. Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен полагает, что нужно реформировать механизм принятия внешнеполитических решений в ЕС, заменив принцип единогласия принципом большинства. Об этом она заявила в интервью, которое опубликовано в воскресенье в газете Bild am Sonntag.
"Механизм принятия решений можно было бы изменить, — сказала она. — Тот факт, что мы можем представить миру наш европейский ответ только при согласии всех 28 государств-членов до последнего, не делает вклад в будущее. Обстановка в мире требует иногда быстрых общих действий. В том, что касается внешнеполитических тем, мы должны обсудить вопрос принятия решений большинством".
Фон дер Ляйен не стала комментировать слухи о том, что в будущем она могла бы занять должность генсека НАТО или еврокомиссара. "Брюссель далеко, а мои дела здесь. Я хочу хорошо отработать второй срок вместе с нашими вооруженными силами", — отметила она.
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