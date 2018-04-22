Военнослужащие и юнармейцы авиабазы «Кант» навестили ветерана КГБ

Алексей Григорьевич рассказал о подвигах своего отца. Как в 22 летнем возрасте Григория Вершинина призвали в армию кавалеристом и о том, что войну папа Алексея Григорьевича прошел от первого до последнего дня.

Алексея Григорьевича Вершинина. Военнослужащие авиационной базы «Кант» совместно с настоятелем храма Александра Невского , иереем Евгением Циклаури и членами юнармейского отряда «Новое поколение» в преддверии Дня Победы навестили сына ветерана Великой Отечественной Войны, ветерана КГБ

Алексей Григорьевич рассказал о подвигах своего отца. Как в 22 летнем возрасте Григория Вершинина призвали в армию кавалеристом и о том, что войну папа Алексея Григорьевича прошел от первого до последнего дня.

Сам Алексей Григорьевич, в молодости после неудачного поступления в Томский политехнический институт работал экспедитором, молотобойцем в кузнице. Но не оставил свою мечту и все же поступил в Сельскохозяйственный институт. После окончания института он несколько лет проработал механизатором фермы, старшим инженером-технологом, инженером-конструктором и наконец, стал начальником цеха по ремонту волг. В 1962 Алексея Григорьевича пригласили работать в органах КГБ СССР. Послужить за время службы ветеран КГБ успел во многих местах и дослужился до звания полковника. После выхода на пенсию стал председателем совета ветеранов.

Этим рассказом, из своей жизни, Алексей Григорьевич пытался объяснить детям, что от мечты не нужно отказываться, а нужно стремиться к её исполнению, как бы не были тернисты пути. После чаепития, гости пригласили нашего главного героя, провести урок мужества для детей военнослужащих в школе № 2.