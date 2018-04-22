Школьники из Удмуртии смогут поступать в кадетский корпус в Пермском крае

Ижевск. Удмуртия . Школьники из Удмуртии смогут поступать в кадетский корпус в селе Усть-Качка Пермского края . Как сообщили в аппарате Главного федерального инспектора по Удмуртской Республике, этот корпус является одним из лучших в округе.

«С этого момента войска национальной гвардии становятся основным партнером и заказчиком для подготовки ребят прежде всего для своих высших военных учебных заведений. Потому что именно отсюда они будут черпать тех ребят, которые мотивированы, профессионально несколько лет готовились и были нацелены именно на такую профессиональную военную службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации. Конечно, это дает и дополнительные возможности для развития материально-технической базы», — отметил Михаил Бабич.

К первому сентября 2018 года будет достроен и введен в эксплуатацию новый учебный корпус. Появится новый медицинский центр, новые помещения для дополнительного образования.