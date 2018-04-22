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Школьники из Удмуртии смогут поступать в кадетский корпус в Пермском крае
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Школьники из Удмуртии смогут поступать в кадетский корпус в Пермском крае 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Школьники из Удмуртии смогут поступать в кадетский корпус в селе Усть-Качка Пермского края. Как сообщили в аппарате Главного федерального инспектора по Удмуртской Республике, этот корпус является одним из лучших в округе.
Стоит отметить, что 18 апреля полномочный представитель Президента России в ПФО Михаил Бабич вместе с директором Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации генералом армии Виктором Золотовым и губернатором Пермского края Максимом Решетниковым торжественно подписали трехстороннее соглашение по оказанию шефской помощи «Пермскому кадетскому корпусу».
«С этого момента войска национальной гвардии становятся основным партнером и заказчиком для подготовки ребят прежде всего для своих высших военных учебных заведений. Потому что именно отсюда они будут черпать тех ребят, которые мотивированы, профессионально несколько лет готовились и были нацелены именно на такую профессиональную военную службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации. Конечно, это дает и дополнительные возможности для развития материально-технической базы», — отметил Михаил Бабич.
К первому сентября 2018 года будет достроен и введен в эксплуатацию новый учебный корпус. Появится новый медицинский центр, новые помещения для дополнительного образования.
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