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На Плотинке сожгли «ведьму», которая засыпала снегом весенний Екатеринбург
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На Плотинке сожгли «ведьму», которая засыпала снегом весенний Екатеринбург 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Екатеринбуржцев так достала прохладная уральская весна, что они решили устроить Масленицу 2.0, только в куда более мрачном варианте. Профессионалы-фаерщики объединились с музыкантом и фотографом, чтобы снять завораживающий ролик в средневековом стиле. Местом съёмок выбрали берег Городского пруда.
Участники импровизации с помощью огня изгнали чёрную «ведьму», которую сделали олицетворением зимы. По замыслу артистов, именно она и сгоняла в столицу Среднего Урала снежные тучи посреди апреля. Расправившись с колдуньей, фаерщики устроили крутое шоу с пламенем. Атмосферности ролику добавил солист Театра эстрады Александр Рассказов, который играл на скрипке композицию David Guetta — Dangerous (Violin cover). В съёмках приняла участие и екатеринбурженка Наталья Сапоненко, которая в прошлом году стала Королевой тату. Мы писали об этой интересной девушке и её победе в конкурсе татуировок.
Напоследок авторы композиции придумали с видео белый стих:
«Город устал от зимы,
Всему виной была ведьма — она любила холод и снег…
Поэтому её пришлось сжечь…
Теперь ждём весну и тепло…
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