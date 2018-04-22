На Плотинке сожгли «ведьму», которая засыпала снегом весенний Екатеринбург

Екатеринбуржцев так достала прохладная уральская весна, что они решили устроить Масленицу 2.0, только в куда более мрачном варианте. Профессионалы-фаерщики объединились с музыкантом и фотографом, чтобы снять завораживающий ролик в средневековом стиле. Местом съёмок выбрали берег Городского пруда.

Участники импровизации с помощью огня изгнали чёрную «ведьму», которую сделали олицетворением зимы. По замыслу артистов, именно она и сгоняла в столицу Среднего Урала снежные тучи посреди апреля. Расправившись с колдуньей, фаерщики устроили крутое шоу с пламенем. Атмосферности ролику добавил солист Театра эстрады Александр Рассказов , который играл на скрипке композицию David Guetta — Dangerous (Violin cover). В съёмках приняла участие и екатеринбурженка Наталья Сапоненко, которая в прошлом году стала Королевой тату. Мы писали об этой интересной девушке и её победе в конкурсе татуировок.

Напоследок авторы композиции придумали с видео белый стих:

«Город устал от зимы,

Всему виной была ведьма — она любила холод и снег…

Поэтому её пришлось сжечь…

Теперь ждём весну и тепло…