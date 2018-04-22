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Алсу прокомментировала слухи о своих многочисленных пластических операциях
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Алсу прокомментировала слухи о своих многочисленных пластических операциях 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Алсу часто обвиняют в том, что она злоупотребляет пластическими операциями и почти полностью переделала свое лицо. Певица опубликовала в Instagram фото, на котором изображена совсем юной, и написала, что ничего не меняла во внешности:
Но фолловеров оказалось не так просто переубедить, некоторые продолжают стоять на своем: «Ну вот, все испортили своей нечестностью, заявляя, что ничего на лице не делали… Ну зачем?», «С каждым годом расцветаете, тот случай когда пластика не требуется. А злые завистники всегда были …не обращайте на них внимания», «Блефорапластика-поднятие веков или бровей, как правильно)) которые у нас с вами у всех опускаются с годами», «Вообще смешно читать „косметолога“, мы с Алсу ровесницы, и у меня точно такие же изменения — в юности и щечки были, и веки как будто припухшие. Никаких уколов я никогда не делала, не говоря уже о пластике. Странно, что косметолог не знает, что в 35 можно выглядеть очень молодо и хорошо», «Очень изменилась», «Зубки поменяли, поэтому лицо изменилось», «Алсу всегда прекрасна».
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Фото:Instagram
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