Закрытые на балконах девушки попросили помощи спасателей

Новосибирские спасатели МАСС два раза за день выезжали к девушкам, заблокированным на балконах собственных квартир.

Первый случай, когда спасатели выехали на помощь закрытой на балконе девушке, произошёл на улице Новогодней в Кировском районе. Выяснилось, что 30-летнюю сибирячку закрыл сын.

«Женщина заблокирована на балконе, просит помощи. В квартире ребёнок. Доступ в квартиру обеспечен», — рассказали спасатели в сводке, опубликованной 22 апреля.

По их словам, двухлетний мальчик, закрывший мать, был в порядке.

На улице Кубовой в Заельцовском районе 19-летняя девушка оказалась закрыта из-за неисправного шпингалета.

« [Она] вышла на балкон, закрыла дверь, чтобы не тянуло. Щеколда упала — старого образца окна были, и эти шпингалеты, соответственно, произведённые ещё в Советском Союзе. Она оказалась закрытой и раздетой на балконе», — пояснил начальник МАСС Дмитрий Фокин

Он отметил, что горожане оказываются заблокированными на балконах, как правило, случайно — например, когда выходят ненадолго повесить бельё.

«Сейчас ветер начинает открывать окна — появляется сквознячок, он дверь хлопнул — и [девушка] осталась без ключей, в халате и без телефона», — добавил он. Спасателей в таких случаях вызывают соседи.

На этой неделе спасатели уже выезжали к закрытым на балконах матерям. Так, 35-летняя женщина вышла на балкон третьего этажа развешать бельё. В это время её двухлетний сын повернул ручку балконной двери. Женщина оказалась заблокированной снаружи и стала замерзать.