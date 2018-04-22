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Закрытые на балконах девушки попросили помощи спасателей
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Закрытые на балконах девушки попросили помощи спасателей 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Новосибирские спасатели МАСС два раза за день выезжали к девушкам, заблокированным на балконах собственных квартир.
Первый случай, когда спасатели выехали на помощь закрытой на балконе девушке, произошёл на улице Новогодней в Кировском районе. Выяснилось, что 30-летнюю сибирячку закрыл сын.
«Женщина заблокирована на балконе, просит помощи. В квартире ребёнок. Доступ в квартиру обеспечен», — рассказали спасатели в сводке, опубликованной 22 апреля.
По их словам, двухлетний мальчик, закрывший мать, был в порядке.
На улице Кубовой в Заельцовском районе 19-летняя девушка оказалась закрыта из-за неисправного шпингалета.
« [Она] вышла на балкон, закрыла дверь, чтобы не тянуло. Щеколда упала — старого образца окна были, и эти шпингалеты, соответственно, произведённые ещё в Советском Союзе. Она оказалась закрытой и раздетой на балконе», — пояснил начальник МАСС Дмитрий Фокин.
Он отметил, что горожане оказываются заблокированными на балконах, как правило, случайно — например, когда выходят ненадолго повесить бельё.
«Сейчас ветер начинает открывать окна — появляется сквознячок, он дверь хлопнул — и [девушка] осталась без ключей, в халате и без телефона», — добавил он. Спасателей в таких случаях вызывают соседи.
На этой неделе спасатели уже выезжали к закрытым на балконах матерям. Так, 35-летняя женщина вышла на балкон третьего этажа развешать бельё. В это время её двухлетний сын повернул ручку балконной двери. Женщина оказалась заблокированной снаружи и стала замерзать.
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