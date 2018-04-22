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34-я китайская антарктическая экспедиция вернулась в Шанхай
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34-я китайская антарктическая экспедиция вернулась в Шанхай 

ИА Синьхуа 1 час назад
Шанхай, 22 апреля /Синьхуа/ — 34-я китайская антарктическая экспедиция на борту научно-исследовательского судна «Сюэлун» /"Снежный дракон"/ в субботу вернулась в Шанхай. За 165 дней судно преодолело более 38 тыс. морских миль.
Члены 34-й экспедиции выполнили 78 исследовательских задач и 22 снабженческие задачи. Их основные усилия были направлены на строительство пятой китайской антарктической станции на острове Инэкспрессибл в море Росса, а также на исследования морской среды.
В рамках экспедиции были выполнены работы по монтажу временных сооружений и строительству временной пристани для данной антарктической станции, а 7 февраля 2018 года состоялась церемония закладки фундамента новой научно-исследовательской станции.
Члены экспедиции также развернули обмены и сотрудничество с коллегами из нескольких стран, в том числе благодаря сотрудничеству с Новой Зеландией китайские полярники впервые приняли участие в международном сотрудничестве по охране важных культурно-исторических памятников Антарктиды. -0-
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