34-я китайская антарктическая экспедиция вернулась в Шанхай

Шанхай , 22 апреля / Синьхуа / — 34-я китайская антарктическая экспедиция на борту научно-исследовательского судна «Сюэлун» /"Снежный дракон"/ в субботу вернулась в Шанхай. За 165 дней судно преодолело более 38 тыс. морских миль.

Члены 34-й экспедиции выполнили 78 исследовательских задач и 22 снабженческие задачи. Их основные усилия были направлены на строительство пятой китайской антарктической станции на острове Инэкспрессибл в море Росса, а также на исследования морской среды.

В рамках экспедиции были выполнены работы по монтажу временных сооружений и строительству временной пристани для данной антарктической станции, а 7 февраля 2018 года состоялась церемония закладки фундамента новой научно-исследовательской станции.