Сколько служило евреев-солдат в армии Гитлера

Эрнест Хемингуэй говорил, что может написать удивительный рассказ из 6 слов. Есть вариант короче и еще удивительнее: офицер СС, еврей.

Исследование вопроса

Турцию, Израиль, Брайан Ригг написал книгу «Еврейские солдаты Гитлера». Он офицер морской пехоты США и доброволец армии обороны Израиля . Профессор истории и преподаватель в Американском военном университете, штат Вирджиния. Тема солдатов-евреев заинтересовала Брайана потому, что один из его предков был убит в Аушвице, а другой служил в Вермахте. Брайан решил разобраться в этом вопросе. Итогом работы стала книга «Еврейские солдаты Гитлера», которая вышла в свет в 2002 году. Немецкая газета Die Welt называет книгу Брайана Ригга «Еврейские солдаты Гитлера» одной из значительных книг о Холокосте. Чтобы написать книгу, автор проделал большую работу: в 1994 году Ригг начал собирать материал. Он ездил в Швецию Канаду . Брайан выиграл стипендию для обучения в Кембридже, и во время летних каникул поехал в Германию . Он знал, что по материнской линии его предки — немцы, и решил повидать историческую родину. Там он узнал, что прабабушка жила в Лейпциге и что его родственники — евреи, связанные с немецкой армией. Брайан решил разобраться в своем происхождении. Он взял годичный отпуск и уехал в Германию. Он находил ветеранов Вермахта, разговаривал с ними. Некоторые впервые заговорили о своем прошлом с Риггом, ведь историк затрагивал больную тему. В некоторых случаях даже семьи ветеранов были не в курсе прошлого. По словам Брайана Ригга, ветераны Вермахта не испытывают вину по поводу службы в армии Гитлера — их беспокоит то, что они не смогли спасти своих родственников.

Евреи-солдаты в армии Гитлера

По словам Ригга, в Вермахте служило 150 тысяч евреев. 150 тысяч человек делятся на следующие группы: 60 тысяч солдат, у кого евреи отец или мать, и 90 тысяч тех, у кого евреями были бабушки и дедушки. «Не все, кто носил мундир, были нацистами, и не все евреи преследовались», — утверждает историк. Среди солдат было много тех, кто потерял родных в Аушвице. Еврейским солдатам обещали, что если они присягнут Гитлеру, то семью не тронут. Но по возвращению домой из Польши многие поняли, что их обманули и начали роптать — и в 1940 году получили увольнение из армии. Немецкая кадровая служба армии в январе 1944 года подготовила знаменитый «список 77». В него входили «высокопоставленные должностные лица смешанной еврейской расы», служившие в Вермахте. 77 человек получили одобрение Гитлера, он называл эти 77 человек «людьми немецкой крови». Брайан Ригг добавляет, что в этом списке должны быть еще 60 фамилий. Ригг нашел показательный документ: в случае с фельдмаршалом Эрхардом Мильхом, Геринг и Гитлер постановили, что «отец» Мильха — дядя по материнской линии, поэтому Мильх чистокровный немец.

Как определяли евреев и «процент» еврейской крови

После захвата власти в 1933 году нацизм стал официальной идеологией, который включал в себя научный расизм и антисемитизм. Нюрнбергские законы 1935 года антисемитские законы стали официальными. Приняли много законов, например, «закон о государственной службе», в котором говорилось о запрете найма «не-арийцев». Нюрнбергские законы не определяли принадлежность к евреям по религиозному признаку. На принадлежность к еврейской национальности указывало наличие родителей евреев, бабушек и дедушек. 15 сентября 1935 года приняли более жестокие законы в отношении к евреям. Запрещались браки между евреями и немцами. Запрещались половые отношения между евреями и немцами. Регламентировались все возможные точки пересечения евреев и немцев, и такие отношения становились вне закона. Возникла неясная ситуация с мишлингами. Мишлингами сначала называли метисов, рожденных от смешанных браков (черные и белые родители) в африканских колониях Германии. В 1935 году создали 2 новые расовые категории: «полуевреи» (один из родителей еврей) и «четверть-евреи» (евреями были бабушки или дедушки). Таких людей в нацисткой Германии называли «мишлингами». Нацисты не знали, что делать с мишлингами, ведь в них текла «благородная», немецкая кровь, но были и еврейские корни. На практике мишлинги не получили никаких прав, так же, как и евреи. Их даже отлучали от церкви, хотя многие из мишлингов не идентифицировали себя с иудейством. Они чувствовали себя немцами, говорили по-немецки, обучались в немецкой школе. Поэтому для мишлингов было важно показать свое лояльное отношение к Германии и к господствующей идеологии пошли служить в гитлеровскую армию. Чтобы в глазах немцев с «чистой» кровью выглядеть своими, они храбро сражались и получали Железный Крест в награду. Естественно они знали, что происходит в Аушвице и других концлагерях, там погибали их родные — и мишлинги разрывались между тем, чтобы помочь своим родственникам и тем, чтобы влиться в новое немецкое общество. Из-за самоотверженности и смелости, мишлинги быстро поднимались по военной карьерной лестнице, но не мог же Гитлер допустить, чтобы в составе высшего военного руководства были евреи! Каждая ситуация рассматривалась лично им, и в угоду нацисткой идеологии, мишлингам «приписывали» отцов и матерей, как в случае с Эрхардом Мильхом.

Геринг и Гитлер после окончания войны предполагали уничтожение мишлингов.